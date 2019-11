Dortmund. Wie geht es beim BVB mit Trainer Favre weiter? Auch zu dieser Frage will sich Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor den Mitgliedern äußern.

BVB-Spieler werden mit "Schämt euch"-Rufen empfangen

Demütigung in München, Blamage gegen Paderborn - dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steht eine turbulente Jahreshauptversammlung ins Haus. Nach den beiden schwachen Partien gegen den FC Bayern (0:4) und gegen den SC Paderborn (3:3) wird erwartet, dass die Mitglieder des Revierclubs am Sonntag (11.00 Uhr) ihren Unmut zum Ausdruck bringen.

Im Mittelpunkt der jährlichen Versammlung dürfte der Auftritt von Hans-Joachim Watzke stehen. Schließlich will sich der BVB-Geschäftsführer im Beisein der Mannschaft zur sportlichen Lage und zur Zukunft von Trainer Lucien Favre äußern. Noch am Samstag hatte Sportdirektor Michael Zorc dieser Redaktion bestätigt, dass der Fußball-Lehrer zumindest bis zum Spiel am Mittwoch beim FC Barcelona bleiben darf.

Zu Beginn der Mitgliederversammlung wurde Präsident Rauball in seinen eröffnenden Worten direkt deutlich: Auch an Tag zwei nach der katastrophalen Leistung gibt es sicherlich erhöhten Erklärungs- und und Redebedarf.

Pfiffe und Buh-Rufe für Trainer und Spieler

Nachdem die Formalia der Mitgliederversammlung abgearbeitet sind, wird es Ernst: Die BVB-Profis und das Trainerteam sind angekommen. Es gibt Pfiffe, Buhrufe und "Schämt euch"-Rufe von den Mitgliedern - aber auch aufmunternden Applaus.