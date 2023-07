Endlich offiziell: BVB verpflichtet Wunschspieler Sabitzer

Dortmund. Lange kündigte es sich an, nun ist es bestätigt: Bundesligist Borussia Dortmund verpflichtet Marcel Sabitzer vom FC Bayern München.

Borussia Dortmund befindet sich aktuell auf dem Weg zur Testspielreise in die USA, doch die Transfer-News kommen aus Deutschland: Der Bundesligist verpflichtet seinen Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld, Marcel Sabitzer (29) vom FC Bayern München.

Das teilte der Vize-Meister auf seiner Homepage mit. Sabitzer wird dem BVB-Kader, der am Montag zu einer Testspielreise in die USA aufgebrochen war, am Dienstag genauso wie BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nachreisen, am Montag absolvierte der 29-Jährige den Medizincheck.

Ablösessumme knapp unter 20 Millionen

Nach Informationen dieser Redaktion liegt die Ablösesumme bei knapp unter 20 Millionen Euro, kann aber durch erfolgsabhängige Boni noch steigen.

Sportdirektor Kehl betont: „Marcel ist ein erfahrener Spieler, der seit Jahren auf internationalem Top-Niveau spielt. Er entspricht exakt dem Profil, das wir gesucht haben: ein zentraler Mittelfeldspieler, der uns als Box-to-Box-Akteur sowohl defensiv als auch offensiv verstärken wird."

185 Bundesligaspiele

Sabitzer hat in seiner bisherigen Karriere 185 Bundesligaspiele für Leipzig und München (34 Tore, 29 Vorlagen), 32 Partien in der UEFA Champions League (4 Tore, 7 Vorlagen), 29 Duelle in der UEFA Europa League (5 Tore, 2 Vorlagen) sowie 71 Länderspiele (14 Tore) bestritten.

