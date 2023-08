BVB und Schalke enttäuschen: Alarmsignale im Westen

Essen. Der BVB stolpert auch in dieser Saison im Derby beim VfL Bochum. Viel größer sind die Probleme des Zweitligisten Schalke 04. Ein Kommentar.

Die Aufregung war auch nach dem Spiel am Samstagnachmittag groß in Bochum und rund um Borussia Dortmund. Nach dem für den Vizemeister enttäuschenden 1:1 beim deutlich kleineren Revierrivalen war BVB-Torhüter Gregor Kobel vors Sky Mikro getreten und hatte seiner Enttäuschung freien Lauf gelassen: „Wir wurden in der ersten Halbzeit von der Intensität der Bochumer völlig überrascht“, zitierten den Schweizer danach diverse Berichterstatter und sogar der BVB selbst auf seiner Internetseite. Das Problem: Das hatte der Schweizer, gar nicht gesagt, er hatte überrannt gesagt. Das zweite und aus Dortmunder Sicht deutlich größere Problem: Es hatte in Bochum tatsächlich lange so ausgesehen, als seien die BVB-Spieler völlig überrascht, dass die Bochumer in erster Linie über den Kampf kamen – zumindest hatten die auf dem Papier besseren Schwarz-Gelben der Bissigkeit der Gäste lange erschreckend wenig entgegenzusetzen.