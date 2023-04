BVB und der mögliche Titel: Moukoko bekommt schon Gänsehaut

Dortmund. Youssoufa Moukoko und Roman Weidenfeller blicken auf das spannende Saisonfinale. Und sie sind sich sicher: Der BVB kann das große Ziel erreichen.

Begeisterung und Anspannung sind fühlbar im Umfeld des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Die Chance, Deutscher Meister zu werden – sie ist so groß wie lange nicht mehr. Das sieht auch Dortmunds Nationalspieler Youssoufa Moukoko so, beim Gedanken an den Meistertitel bekomme er „Gänsehaut“. Er höre jeden Tag überall nur noch: „Wer wird Deutscher Meister? BVB Borussia!“, sagte der 18-Jährige im Sky-Interview, mahnte aber zugleich: „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch fünf ganz schwierige Spiele vor uns haben. Wenn wir alle Spiele gewinnen, dann sind wir Meister.“

Den nächsten Schritt dahin möchte der BVB am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim heimstarken VfL Bochum gehen. In der Tabelle liegt Dortmund mit einem Punkt Vorsprung auf Serienmeister Bayern München auf Platz eins. „Man merkt gerade auf dem Platz, dass jeder für den anderen kämpft. Wir spielen schließlich für Borussia Dortmund, einen der größten Klubs Europas“, meinte Moukoko stolz.

BVB-Ikone Weidenfeller hofft und mahnt

Roman Weidenfeller ist derweil vom Titelgewinn seines Ex-Klubs Borussia Dortmund im Fernduell mit Bayern München „überzeugt“. Zur aktiven Zeit des ehemaligen Torwarts „war es häufig die Stärke von Borussia Dortmund, genau in den Momenten eiskalt zuzuschlagen, in denen andere geschwächelt haben oder Unruhe im Verein hatten“, sagte Weidenfeller der Sport Bild und spielte damit auch auf die zwei sieglosen Spiele der Bayern zuletzt in der Bundesliga an.

„Es sind noch fünf Spiele, allesamt Endspiele, die der BVB aus meiner Sicht alle gewinnen muss“, sagte der 42-jährige Weidenfeller: „Was nicht leicht wird, aber wenn jetzt die Chance da ist und du sie nutzen willst, dann darf es eben keine Ausrutscher mehr geben.“ Zuletzt wurde der BVB 2012 unter Trainer Jürgen Klopp Deutscher Meister. Damals gehörte Weidenfeller ebenso zum Meister-Team wie ein Jahr zuvor.

