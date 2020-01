Turbulente Tage in Dänemark haben mit drei knappen Worten ihr Ende gefunden: „Tak, Jan Bech.“ Danke, Jan Bech, schrieben Fanvertreter des dänischen Traditionsvereins Bröndby IF in einer Stellungnahme an Vereinsboss Jan Bech Andersen. Danke für deutliche Worte.

Die hatte der Geschäftsmann nämlich zuvor vermieden, als über einen möglichen Einstieg von Red Bull beim mehr als klammen Spitzenklub aus der Nähe Kopenhagens ging. Anfragen von Investoren gebe es regelmäßig. Und: „Wenn diese Anfragen in konkrete Verhandlungen münden, wird Bröndby IF den Markt sofort darüber informieren.“ Ein Dementi war das nicht.

„Red Bull steht für alles, was wir verabscheuen“

Bröndbys aktive Fanszene wurde nervös. „Red Bull steht für alles, was wir verabscheuen“, stellte die Fan-Organisation „Sydsiden“ klar. Klub-Übernahmen des österreichischen Brausekonzerns sind schließlich die radikalsten im Profifußball. RB ändert Logos, Vereinsnamen und Trikotfarben. Wie in Salzburg, wo statt der Austria nun der FC Red Bull kickt. Die Fans in Dänemark machten mobil.

Die Protestwelle schwappte sogar ins Ruhrgebiet über. Beim Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln vergangenen Freitag solidarisierten sich sowohl die Südtribüne als auch der Gästeblock per Spruchband: „Finger weg von Bröndby“ – auf Dänisch. Die Dortmunder Ultra-Szene pflegt seit Jahren eine Freundschaft zu „Alpha“, den Ultras von Bröndby. „Wir sind sehr glücklich über ihre Unterstützung“, sagte ein Fanvertreter dieser Redaktion. Am Samstag trafen sich dann einige Anhänger mit Vereinsverantwortlichen zu einem Gespräch.

„Für uns ist die Furcht vorüber“

Die ablehnende Haltung zeigte Wirkung. Jan Bech Andersen fühlte sich genötigt, klar Stellung zu beziehen, zumal bekannt wurde, dass einer der Bröndby-Anteilseigner sehr wohl Kontakt zu Red Bull hatte. Doch Andersen betonte, dass er eben keine Gespräche mit dem Brausekonzern führe. Er werde nur mit Leuten sprechen, die zu den Werten Bröndbys stehen. „Er hat ein Versprechen gegeben, von dem er nicht zurückrudern kann“, sagte der Fanvertreter. „Für uns ist die Furcht vorüber.“