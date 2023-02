BVB-U19: Duell mit Mbappe-Bruder und Paris St. Germain

Der BVB setzt sich an der Tabellenspitze der Bundesliga fest. Nach dem 1:0-Sieg in Hoffenheim wird aber über die Stars Reus und Hummels diskutiert. BVB-Reporter Marian Laske klärt auf.

Dortmund. Es ist ein Highlight: Borussia Dortmund spielt am Dienstag gegen Paris St. Germain. Es handelt sich um das Achtelfinale in der Youth League.

In der Youth League, quasi der Champions League der Junioren, wartet am Dienstag (16 Uhr), ein echter Leckerbissen auf die Fans. m Duell Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain könnten die Zuschauer mit Sicherheit einige Nachwuchstalente bestaunen, die demnächst im Profifußball eine große Rolle spielen werden. Da wäre zum Beispiel der erst 16-jährige Warren Zaire-Emery.

Vor wenigen Tagen stand er noch in der Pariser Startaufstellung mit Weltmeister Messi und Co. in der Champions League gegen den FC Bayern München. Bei 0:1-Niederlage des Pariser Star-Ensembles wurde Juwel Zaire-Emery nach 56 Minuten ausgewechselt. Nach dem Kracher gegen die Bayern soll der defensive Mittelfeldspieler gemeinsam mit Ethan Mbappe (16), Bruder von Kylian Mbappe, nun PSG im Youth-League-Achtelfinalspiel in Dortmund ins Viertelfinale führen.

BVB ist Tabellenführer der Bundesliga

Auch wenn der BVB eine Top-Adresse in der U19 ist und die Bundesliga-West-Tabelle ohne Niederlage anführt, ist der Respekt vor den Franzosen besonders groß. BVB-U19-Erfolgstrainer Mike Tullberg meinte vor dem Duell: "Die Vorfreude auf dieses Highlight ist riesig. Ich habe als Trainer noch nie gegen ein so starkes Juniorenteam gespielt. Paris ist für mich einer der Top-Favoriten auf den Titel."

Die Franzosen, die bis dato nur eine 2:3-Niederlage in der Gruppenphase gegen Benfica Lissabon kassierten, sind für Tullberg, der einst die U19 von Rot-Weiß Oberhausen trainierte, am Dienstag klar favorisiert. Tullberg: "Wir sind der große Underdog. Von fünf Spielen gegen PSG gewinnen wir vielleicht eins, aber dieses eine Spiel wollen wir Dienstag erwischen." Tullberg betonte auch: "Kaum einer hat uns zugetraut, dass wir uns in Amsterdam oder Manchester durchsetzen würden. Auch in dieser Saison ist uns schon die eine oder andere Überraschung gelungen."

