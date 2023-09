BVB trainiert öffentlich – viele Fans kommen nicht

Dortmund. Der BVB hat am Dienstag zu einer öffentlichen Einheit eingeladen. Ein Profi, der noch gehen soll, war dabei - viele Fans aber kamen nicht.

Mats Hummels ließ sich von der Kabine mit einem Golfwagen zum Trainingsplatz in Dortmund-Brackel fahren und kam deswegen ein wenig eher an als die Kollegen. Neckisch tat er so, als würde er auf eine Uhr an seinem Handgelenk schauen, nach dem Motto: Wo bleibt ihr denn. „Ihr“, das waren an diesem Dienstag, an dem der BVB öffentlich trainierte, viele Nachwuchsspieler. Die meisten Profis von Borussia Dortmund befinden sich bei ihren Nationalmannschaften.

Viele Fans kamen deswegen nicht, vielleicht waren es 250, ungewöhnlich wenige, obwohl sich keine Wolke am blauen Himmel verirrt hatte. Die Sonne brannte vom Himmel, die Temperaturen erinnerten an Hochsommer, dazu gab es freundlichen Applaus der Anhängerinnen und Anhänger, die Krise spielte an diesem Nachmittag keine Rolle. Der Vizemeister hat keines der drei ersten Bundesligaspiele verloren, aber eben auch zweimal nicht gewonnen – und dies gegen Bochum (1:1) und Heidenheim (2:2). Nach dem 2:2 gegen den FC Heidenheim pfiffen die Fans, es gab schon entspanntere Zeiten beim Ruhrgebietsklub.

Niclas Füllkrug reist von der deutschen Nationalmannschaft ab

Insgesamt 15 Borussen sind bei ihren Nationalmannschaften, wobei Niclas Füllkrug, gerade erst von Werder Bremen gekommen, wieder abreisen musste von der deutschen Nationalelf. Der Stürmer klagt über Probleme an der linken Oberschenkel-Rückseite.

Am Dienstag in Dortmund waren neben Mats Hummels auch Marco Reus dabei. Giovanni Reyna trainierte mit. Genauso Marius Wolf und Karim Adeyemi. Auch Thorgan Hazard, 30, rannte über den Trainingsplatz. Der Belgier, der unter BVB-Trainer Edin Terzic keine Rolle mehr spielt, könnte den Klub noch verlassen. Der Mittelfeldspieler hat das Interesse des RSC Anderlecht auf sich gezogen. Am Mittwoch schließt das Transferfenster in Belgien, bis dahin müsste der Transfer vollzogen sein.

