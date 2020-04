BVB-Trainer Favre über Corona-Pause: "Wir profitieren davon"

Dortmund. Wie alle anderen Bundesligisten wartet der BVB auf die Saison-Fortsetzung. Trainer Lucien Favre sieht die Unterbrechung für sein Team positiv.

Seit über einem Monat ruht der Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga. Aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie ist es den Profiteams zudem nur erlaubt, unter strengsten Auflagen in Kleingruppen zu trainieren. Optimale Bedingungen, um sich auf einen möglichen Endspurt im Kampf um die deutsche Meisterschaft vorzubereiten, sehen freilich anders aus. Beim BVB ist man bemüht, das Beste aus dieser Situation rauszuholen.

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre und sein Trainerteam nutzen die Saisonunterbrechung in der Bundesliga aufgrund der Corona-Pandemie, um mit den Spielern vor allem an ihrer Technik zu arbeiten. „Wir können das machen, wofür wir normalerweise keine Zeit haben. Technik auf dem Boden, in der Luft, vor dem Tor. Wir profitieren davon“, sagte Favre im BVB-Podcast.

BVB-Trainer Favre will seine Lehren ziehen

Trotzdem ist die Situation auch für den Schweizer „eine komische Sache. Es ändert sehr viel. Plötzlich kannst du kein Fußball mehr spielen. Wir hoffen, dass wir bald wieder spielen können, es fehlt definitiv.“ Favre will daraus aber auch seine Lehren ziehen: „Du musst immer bereit sein zu lernen. Klar es fehlt uns ein Plan, wann wir wieder richtig anfangen können, aber wir müssen bereit sein. Wir müssen unser Bestes tun um die Mannschaft vorzubereiten.“

Sollte die Bundesliga im Mai ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen, dann vor leeren Rängen. Ein anderes Szenario ist aktuell nicht realisierbar, denn bundesweit wurden Großveranstaltungen bis Ende August verboten. Ab dem 9. Mai könnte die Bundesliga-Saison ohne Fans fortgesetzt werden. „Es wird ganz anders, für alle, nicht nur für Spieler und Trainer. Wenn du in Dortmund vor 81.000 spielst - die pushen die Mannschaft ohne Ende. Das wird etwas anders und wir müssen uns daran gewöhnen“, sagte der 62-Jährige. Wie die Saison ohne Zuschauer verlaufen wird „kann niemand sagen. Wir müssen uns vorbereiten, nicht nur technisch, taktisch, physisch, sondern auch mental.“ (fs mit sid)