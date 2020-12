BVB-Trainer Favre erklärt: So lange fällt Erling Haaland aus

Dortmund. Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund. Erling Haaland fehlt dem BVB in den kommenden Wochen. Trainer Favre spricht über die Verletzung.

Borussia Dortmund muss länger auf Top-Stürmer Erling Haaland verzichten. Im Abschlusstraining vor dem Champions-League-Gruppenspiel gegen LazioRom zog sich der 20-Jährige einen Muskelfaserriss zu. „Er wird bis Januar nicht mehr spielen“, bestätigte Trainer Lucien Favre am Mittwochabend bei Sky.

Auf die Frage, in welcher Situation sich der beste Dortmunder Torschütze verletzt hat, antwortete der 63-jährige Schweizer: „Es ist schwer zu sagen. Es war ein Ballbesitzspiel und plötzlich hat er eine Ballannahme gemacht. Wir dachten erst, es sei nicht schlimm, aber nun fällt er aus. Wir können es nicht ändern.“

BVB-Stürmer Erling Haaland sorgt für "Tore und Siegeswille"

Favre weiter: „Er hat vielleicht zu viel gespielt. Das ist so.“ In 14 der 15 Dortmunder Pflichtspielen der laufenden Saison stand Haaland bisher auf dem Rasen. Kritik an zu wenig Rotation weist der BVB-Coach trotzdem zurück. „Wir haben unser bestes gemacht“, sagte er. „Diese Verletzung ist sehr unglücklich.“

Auch Sportdirektor Michael Zorc zeigte sich von der Verletzung des Torjägers verärgert. "Das tut uns natürlich weh", sagte er. "Erling war in den letzten Wochen für Tore und Siegeswille zuständig. Er ist ein ganz wichtiger Spieler für uns."

BVB: Erling Haaland wird gegen Lazio von Hazard und Reus ersetzt

Ersetzt wird der Sturmtank in der Offensive von Kapitän Marco Reus. Thorgan Hazard auf der Spielmacherposition soll ihn dabei unterstützen. „Die können das“, sagte Trainer Favre. Emre Can und Thomas Meunier stehen dem BVB gegen Lazio ebenfalls nicht zur Verfügung.

Sportlich wird der Ausfall von Haaland den Dortmundern wehtun, denn mit 17 Toren in seinen 14 Einsätzen ist er der beste Torjäger der Borussia. Zudem trifft er in der Champions League besonders gern. In bislang zwölf Spielen in der Königsklasse traf Haaland 16-mal. (fs)