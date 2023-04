BVB-Trainer Edin Terzic erklärt Auswechslung von Nico Schlotterbeck

Dortmund. BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck stand beim 4:0 gegen Eintracht Frankfurt wieder in der Startelf, musste aber früh raus. Edin Terzic klärt auf.

Die frühe Auswechslung von Nationalspieler Nico Schlotterbeck beim 4:0 des neuen Bundesliga-Tabellenführers Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt war laut Trainer Edin Terzic eine Vorsichtsmaßnahme. „Er hat sich im Lauf an den Oberschenkel gefasst und ist zur Trainerbank gekommen“, sagte Terzic bei Sky: „Er wollte weiterspielen. Aber wir wollen natürlich auch lernen. Es ist nicht allzu lange her, als er sich in München auch da hingefasst hat. Und danach war er wochenlang nicht einsatzfähig.“

Ob der 23-Jährige nun im Endspurt ausfällt, ist offen. „Wir hoffen, dass es nicht so dramatisch ist und wir davon profitieren, ihn früh runtergenommen zu haben“, sagte Terzic.

Der BVB nutzte den nächsten Patzer von Serienchampion Bayern München eiskalt aus und hält fünf Spieltage vor Saisonende alle Meistertrümpfe bei einem Punkt Vorsprung in der Hand. (fs mit dpa)

