BVB-Test: Wer zeigt Rot-Weiß Oberhausen gegen Borussia Dortmund live im TV und im Stream?

Dortmund. Borussia Dortmund testet in der Saisonvorbereitung gegen Rot-Weiß Oberhausen. Wir erklären, wie Sie das Spiel live sehen.

Im Ruhrgebiet steht ein großes Traditionsduell an, auch, wenn sich sich die beiden Klubs nur in einem Testspiel gegenüberstehen. Am Mittwoch (19. Juli 2023) empfängt Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen den Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund. Das letzte Pflichtspiel der beiden Vereine liegt 37 Jahre zurück, damals gewann der BVB in der ersten Pokalrunde mit 3:1. In der Bundesliga trafen Oberhausen und Dortmund zwischen 1969 und 1972 aufeinander.

🚌🤝 Am Mittwochabend (18 Uhr) testet der #BVB bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen. Es sind noch Karten verfügbar – der Gästeblock befindet sich in der "Kanalkurve". Sichert Euch Tickets und seid beim nächsten Testkick dabei!



Hier geht's lang:

▶️ https://t.co/Rdvlr8eDIz pic.twitter.com/yD13vGiAU5 — Borussia Dortmund (@BVB) July 17, 2023

BVB-Trainer Edin Terzic, 40, war da noch nicht geboren. Am Mittwoch reist er mit seinen Stars Marco Reus, Mats Hummels und Niklas Süle nach Oberhausen. Ob alle Nationalspieler zum Einsatz kommen, die erst seit dieser Woche im Mannschaftstraining sind, ist noch offen.

Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Dortmund: Die Rahmendaten

Begegnung: Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Dortmund

Wettbewerb: Testspiel

Datum: Mittwoch, 19. Juli 2023

Anstoß: 18 Uhr

Ort: Stadion Niederrhein

Dennoch können sich die Fans im Niederrheinstadion auf eine prominente Elf freuen - und das gilt auch für die Zuschauer im TV und im Stream. Die Partie wird live im TV und Stream übertragen. Wir erklären, wie Sie das Spiel sehen können.

Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Dortmund live im TV und Stream: Dieser Sender überträgt

Die Oberhausener dürfen das Duell mit dem BVB nicht selbst übertragen. Die Übertragungsrechte für Dortmunds zweites Vorbereitungsspiel - das erste gewann der BVB mit 7:0 bei Oberligist Westfalia Rhynern - liegen beim Bundesligisten. Zugeschlagen hat Sky. Der Sender zeigt das Spiel Oberhausen gegen BVB auf Sky Sport News und im Live-Stream auf der Sky-Homepage und bei Sky Go. Die Berichterstattung beginnt um 17.45 Uhr.

Niklas Süle (r) führte den BVB im Testspiel gegen Westfalia Rhynern als Kapitän auf den Platz. Foto: David Inderlied/dpa

