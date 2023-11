BVB: Terzic lobt Youssoufa Moukoko und stellt Einsatz in Aussicht

Dortmund. Das nächste richtungsweisende Spiel für den BVB: Dortmund empfängt Newcastle. Erhält Youssoufa Moukoko eine Einsatzchance?

Das Spiel gegen Bayern hallte auch am Montag noch nach; die 0:4-Niederlage, die Enttäuschung, der Frust. „Es war sehr enttäuschend, sehr ärgerlich“, sagte Edin Terzic, doch jetzt müsse man einen Haken setzen, denn schon am Dienstag geht es weiter. Dann empfängt der BVB in der Champions League Newcastle United (18.45 Uhr/Prime Video), die nächste richtungsweisende Begegnung, deren Verlauf maßgeblichen Einfluss nehmen wird auf die Stimmungslage im Dortmunder Umfeld. Bekommt Youssoufa Moukoko eine Chance?

Vielleicht wird Dortmund dann anders beginnen als gegen den FC Bayern, im Topspiel startete Niclas Füllkrug im Angriff, der Nationalstürmer war bemüht, eine große Gelegenheit von Marco Reus bereitete er vor, aber in meisten Phasen bekam der 30-Jährige seine Grenzen aufgezeigt.

Youssoufa Moukoko – ein BVB-Tor gegen Frankfurt

Eine Alternative wäre Youssoufa Moukoko, 18. Am Samstag wurde der junge Fußballer in der 67. Minute eingewechselt, zuvor hatte er im Pokal gegen Hoffenheim (1:0) begonnen und in Frankfurt (3:3) ein Tor erzielt. Und nun?

Enttäuschung. Frust. Youssoufa Moukoko beim Anstoß nach dem dritten Tor des FC Bayern. Foto: getty

BVB-Trainer Edin Terzic: Moukoko hat auf sich aufmerksam gemacht

„Wir kennen Youssoufas Qualitäten, er ist fleißig, läuferisch sehr gut. Es gibt kein Spiel, in dem Youssoufa nicht mindestens eine Torchance hatte“, sagte Edin Terzic. „Wir werden heute nicht über die Aufstellung reden, wir werden morgen die Entscheidung treffen. Aber: Moukoko hat auf sich aufmerksam gemacht.“

Emre Can und Ramy Bensebaini drohen gegen Newcastle auszufallen. Dortmund hat wie der englische Erstligist vier Punkte in der komplizierten Gruppe F. In England hatte der BVB 1:0 gewonnen. „Wir sind bereit für ein weiteres offenes Spiel, wir kennen ihr hohes Pressing, sie hatten gegen uns noch gute Chance am Ende, man muss fokussiert bleiben.“ Vielleicht darf Youssoufa Moukoko seinen Teil dazu beitragen.

