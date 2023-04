RB Leipzig gegen BVB im Dunkeln: Sekunden-Flutlichtausfall - "richtig romantisch"

Leipzig. Die Zuschauer nahmen es mit Humor: Beim DFB-Pokalspiel in Leipzig fiel kurz das Licht aus. Ein Team hatte auch sonst wenig zu lachen.

Auf einmal war es ganz dunkel in der Red Bull Arena. Beim Viertelfinale des DFB-Pokals zwischen Titelverteidiger RB Leipzig und Borussia Dortmund fiel eine Viertelstunde vor Schluss plötzlich das Flutlicht für ein paar Sekunden aus.

RB Leipzig gegen BVB: Kuriose Mini-Unterbrechung

Die 47 069 Fans nahmen es am Mittwochabend in Leipzig mit Humor. Erst recht, als die Lichter unmittelbar danach noch mal für ein paar Sekunden ausgingen. „Das war richtig romantisch“, sagte Leipzigs Kapitän und Torschütze Willi Orban. Fortgesetzt wurde die Partie, die RB Leipzig klar gegen überforderte Dortmunder 2:0 gewann, nach der Mini-Unterbrechung bei voller Beleuchtung und dem Stand von 1:0 für die sächsischen Gastgeber mit einem Schiedsrichterball.

Nationalspieler Timo Werner erzielte in der 22. Minute das 1:0 gegen den BVB, Willi Orban traf spät in der Nachspielzeit ins leere Dortmunder Tor zum 2:0-Endstand (90.+8).

DFB-Pokal: Halbfinale wird Ostern ausgelost

Vor den Leipzigern war am Mittwoch der VfB Stuttgart durch einen 1:0-Sieg beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg in die Runde der besten Vier eingezogen. Am Dienstag hatten Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Union Berlin (2:0) und der SC Freiburg gegen Rekordpokalsieger FC Bayern München (2:1) das Weiterkommen perfekt gemacht. Wer in der Vorschlussrunde gegen wen spielen muss, wird am Ostersonntag ausgelost. (fs/dpa)

