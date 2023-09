BVB-Spiel gegen Werder Bremen wird definitiv nicht verlegt

Dortmund. Die USA-Reise des DFB ärgert die Verantwortlichen des BVB. Doch das Dortmunder Spiel gegen Werder Bremen wird definitiv nicht verlegt.

Es vergehen noch einige Wochen, doch der Ärger ist schon vorprogrammiert. Im Oktober fliegt der Deutsche Fußball-Bund mit seiner Nationalmannschaft in die USA, testet dort gegen die USA (14. Oktober) und Mexiko (18. Oktober). Erst am Donnerstag kehren die Spieler zurück, bereits am Freitagabend spielt der BVB; im eigenen Stadion soll Werder Bremen bezwungen werden (20. Oktober, 20.30 Uhr/DAZN).

Die USA-Reise ärgert die Dortmunder, sie befürchten müde Nationalspieler, die sich schlimmstenfalls noch verletzt haben. „Es ist nicht ganz so gut gewählt, meiner Meinung nach. Ich sehe es bei meinen Kollegen, die in Afrika oder so spielen, zehn Stunden irgendwo hin reisen“, sagte Verteidiger Niklas Süle. Eine Lösung? Kompliziert. Fest steht: Nach den Informationen dieser Redaktion kommt eine Verlegung der Partie nicht infrage.

Niklas Süle, BVB-Verteidiger, kritisiert die USA-Reise des DFB. Foto: firo

DAZN möchte auf ein BVB-Spiel nicht verzichten

Im Podcast „Spielmacher“ hatte DFB-Direktor Rudi Völler noch gesagt: „Ich bin mit Sebastian Kehl und auch mit der DFL seit Wochen in engem Kontakt. Wir versuchen immer noch, eine Lösung zu finden. Dafür bin ich da. Wichtig ist natürlich die Nationalmannschaft und der DFB, aber ich verstehe natürlich auch die Nöte der Klubs, in dem Fall von Borussia Dortmund und Sebastian Kehl. Ich habe auch mit DAZN gesprochen, mit der DFL, wir versuchen da Lösungen zu finden.“

Das Problem: DAZN möchte verständlicherweise nicht auf die Übertragung eines BVB-Spiels, das immer viel Beachtung findet, verzichten. Der Samstag ist durch den Rechteinhaber Sky blockiert, am Sonntag möchte Borussia Dortmund nicht spielen, weil es bereits in der Woche darauf in der Champions League gegen Newcastle weitergeht (25. Oktober).

