Borussia Dortmund BVB: So lief das erste Training unter Sahin und Bender

Marbella. Der BVB hat die erste Einheit in Marbella absolviert. Kobel trainiert erst individuell. Auf dem Plan stehen spielerische Lösungen.

Nuri Sahin gefiel ganz und gar nicht, was er da sah. Der 35-Jährige schüttelte den Kopf und verzog die Mundwinkel. „Zu viele Ballverluste“, rief er über die Anlage des Banus Football Center in Marbella, das gegen 17.30 Uhr schon vom Schatten bedeckt war.

Bei milden 20 Grad hatte Borussia Dortmunds erste Einheit in Südspanien am Mittwochnachmittag begonnen. Es war die zugleich die Premiere der beiden neuen Assistenten Sahin und Sven Bender (34), die wie üblich für Co-Trainer, große Teile des Trainings leiteten. Bender übernahm das Aufwärmprogramm.

BVB: Das Spielerische steht im Fokus

Und vor allem Sahin merkte man an, dass er dies nicht zum ersten Mal getan hat. Er gab klare Ansagen, als die Dortmunder Profis zum Ende der Einheit auf engem Raum mit zwei Ballkontakten spielerische Lösungen finden mussten. Zehn Pässe, dafür gab es jeweils einen Punkt.

BVB-Trainer Edin Terzic. Foto: UWE KRAFT / AFP

Sebastian Geppert (39), der dritte Co-Trainer von Edin Terzic (41), zählte die Punkte und brachte neue Bälle ins Spiel. Er musste das häufiger tun, da viele Pässe unsauber gespielt wurden – sehr zum Ärger Sahins. Das präzise Aufbauspiel ist ein Kernfaktor, an dem die Dortmunder bis zum 9. Januar in Marbella arbeiten wollen. Zwei Testspiele sind geplant, am 6. Januar gegen den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar und drei Tage später gegen Standard Lüttich aus Belgien.

BVB: Gregor Kobel trainiert zunächst nur individuell

Mit 31 Spielern war der BVB am Morgen mit der Eurowings-Maschine 1909 aus Dortmund nach Andalusien aufgebrochen. An Bord saßen auch die drei verletzten Felix Nmecha (22), Julian Ryerson (26) und Karim Adeyemi (21) sowie Julien Duranville (17), der sich nach schwerwiegender Muskelverletzung im Aufbautraining befindet. Alle sollen ihre Reha unter ärztlicher Aufsicht in Marbella fortsetzen. Sebastien Haller (29, Elfenbeinküste) und Ramy Bensebaini (28, Algerien) weilen noch länger beim Afrika-Cup.

Ansonsten standen die übrigen 26 Spieler auf dem Feld, Torwart Gregor Kobel (26) trainierte zunächst individuell – und erhielt dann wie der restliche Trainingslager-Kader gegen 18 Uhr den Applaus der mitgereisten Fans.

BVB: Jadon Sancho ist im Anflug

Gut möglich, dass der Kader in den kommenden Tagen noch größer wird. Das angestrebte Leihgeschäft von Flügelspieler Jadon Sancho (23) von Manchester United befindet sich auf der Zielgerade. Auch für die Linksverteidigerposition wird Verstärkung gesucht. Ein Kandidat: Ian Maatsen (21) vom FC Chelsea.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB