BVB sieht sich für Abgang von Jude Bellingham gut gerüstet

Dortmund. Jude Bellingham wird Borussia Dortmund wahrscheinlich im Sommer verlassen. Der BVB geht davon aus, den Verlust kompensieren zu können.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist auf den möglichen Abgang von Jude Bellingham laut Sportdirektor Sebastian Kehl gut vorbereitet. Perfekt ist der Wechsel zu Real Madrid aber noch nicht. „Die Dinge werden sich in den nächsten Tagen und Wochen abzeichnen“, sagte Kehl am Mittwoch auf dem Sportkongress SpoBis: „Zu meinen Aufgaben gehört es, auf alles vorbereitet zu sein. Das habe ich sehr gewissenhaft getan. Und dementsprechend würden wir reagieren. Aber im Moment ist noch nichts passiert.“

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Enttäuschung pur in Dortmund – Fans in Trauer Die Hoffnung auf die BVB-Meisterschaft war riesig. Umso größer ist jetzt die Trauer der Fans in Dortmund. Foto: Redaktion

Der 19 Jahre alte Bellingham soll laut Medienberichten vor einem Wechsel zu Real Madrid stehen. Die Königlichen sollen dem englischen Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029 anbieten. Bei der Ablösesumme sollen beide Vereine noch auseinanderliegen. Die Spanier bieten angeblich rund 100 Millionen Euro, der BVB erhofft sich mehr.

BVB-Chef Watzke fürchtet keine Folgen

Nach der dramatisch verpassten Deutschen Meisterschaft wird Borussia Dortmund nach Ansicht von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke keine langfristigen Folgen befürchten. „Nicht im Ansatz! Wer das denkt, der ist so was von auf dem Holzweg“, sagte Watzke der Sport-Bild. Der BVB sei weder am Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus im Jahr 2017 zerbrochen noch an der 1:2-Niederlage im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern München 2013. Somit würden die Dortmunder „auch definitiv nicht wegen dieses Liga-Finales zerbrechen“, sagte Watzke.

Der BVB hatte am letzten Spieltag als Tabellenführer den möglichen Titelgewinn noch verspielt. Ein 2:2 gegen Mainz genügte nicht, weil die Bayern durch ein spätes Tor von Jamal Musiala noch 2:1 in Köln gewannen und an Dortmund vorbeizogen. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl versprach, dass der BVB in der kommenden Saison wieder angreifen werde. „Fakt ist, dass es immer noch sehr, sehr schmerzt. Der Samstag war schwierig und war brutal“, sagte Kehl, „das braucht auch noch ein paar Tage. Das ist okay. Trotzdem wird der Blick bald wieder nach vorne gehen. Denn wir wollen im nächsten Jahr auch wieder angreifen.“ (dpa/sid)

BVB-Drama am letzten Spieltag: Mehr News zu Borussia Dortmund

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB