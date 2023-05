BVB: Sebastian Kehl drängt auf Entscheidung von Mats Hummels

Dortmund. Borussia Dortmund ist zwei Spieltage vor dem Saisonende im Rennen um die Meisterschale. Zwei wichtige Personalien beschäftigen die BVB-Bosse.

Der BVB darf weiter von der ersten Meisterschaft seit elf Jahren träumen. Zwar blieb der erhoffte Bayern-Patzer gegen Schalke am Samstag aus, doch durch das 5:2 gegen Gladbach bleibt Borussia Dortmund am Tabellenführer dran. Sportdirektor Sebastian Kehl hält die Chancen des BVB auf den Meistertitel in der Fußball-Bundesliga trotz Tabellenplatz zwei hinter dem FC Bayern für gut. „Ich glaube, dass die Bayern mehr nachdenken. Die Bayern sind jetzt in einer Situation, die für sie relativ ungewohnt ist“, sagte Kehl in der Talkshow „Sky90“ am Sonntag. Die Münchner könnten jetzt „mehr verlieren, als sie gewinnen können“, ergänzte Kehl: „Deswegen sehe ich unsere Situation als Jäger aktuell eher positiv. Ich glaube, dass wir beide Spiele gewinnen werden, und dann werden wir mal sehen, was der FC Bayern macht.“

BVB muss auf Bayern-Patzer hoffen

Zwei Spieltage vor Saisonende haben die Dortmunder einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer München, der zudem über das klar bessere Torverhältnis verfügt. Allerdings tritt der Titelverteidiger am kommenden Spieltag im schweren Heimspiel gegen RB Leipzig an. „Wir sind in einer sehr guten Situation. Aber am Ende müssen wir hoffen, dass die Bayern noch was liegen lassen“, sagte Kehl.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl glaubt an die Dortmunder Titelchance. Foto: AFP

Dass der BVB zuletzt im Titelrennen starke Nerven bewies, macht den Sportdirektor stolz. Das sei „ein Prozess“ gewesen, „an dem wir seit November intensiv gearbeitet haben“. Das Team sei nun deutlich widerstandsfähiger und könne mit dem Druck „sehr gut umgehen“, meinte der Ex-Profi: „Jetzt können wir den Druck auf Bayern München so hochhalten wie seit vielen Jahren nicht mehr.“

Mehr News zum BVB

Bei den Vertragsverhandlungen mit Ex-Weltmeister Mats Hummels (34) deutet sich derweil eine Entscheidung in den kommenden zwei Wochen an. „Wir wollen gerne mit Mats verlängern, das weiß er auch. Und Mats weiß auch, dass wir diesbezüglich bald eine Entscheidung brauchen - und am besten vor Saisonende“, sagte Kehl. Man sei in „sehr guten Gesprächen“, aber Hummels müsse für sich entscheiden, „wie er in den nächsten Jahren plant, da hängen einige Themen dran“.

BVB: Sebastian Kehl hofft auf Verbleib von Jude Bellingham

Ein weiteres Thema, das die BVB-Bosse aktuell abseits des Platzes beschäftigt, ist die Zukunft von Mittelfeldstar Jude Bellingham. Der Engländer wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Kehl gibt die Hoffnung auf einen BVB-Verbleib nicht auf: "Ich sehe uns nach wie vor nicht chancenlos. Wenn wir Deutscher Meister werden und die Bayern schlagen, wäre das ein Zeichen. Am Ende hängt es aber auch vom Spieler ab.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB