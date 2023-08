BVB schlägt Ajax Amsterdam – denkwürdiges Spiel für Felix Nmecha

Dortmund. Eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel hat der BVB 3:1 gegen Ajax Amsterdam gewonnen. Felix Nmecha erzielte zwei Tore.

Der BVB hat bei der Saisoneröffnung Testspielgegner Ajax Amsterdam aus den Niederlanden 3:1 (1:1) geschlagen. Neuzugang Felix Nmecha stellte sich mit einem Doppelpack vor, 80.500 Fans verfolgten die Begegnung.

Borussia Dortmund begann mit einer Aufstellung, die so auch im ersten Pflichtspiel der Saison am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Regionalligisten Schott Mainz aussehen könnte.

Kobel und Schlotterbeck fehlen

Jedenfalls dann, wenn sich bis dahin keiner der angeschlagenen Spieler erholt. Es fehlten gegen Amsterdam etwa Torhüter Gregor Kobel (Muskelfaserriss) und Verteidiger Nico Schlotterbeck (Knieprellung).

Dafür bildeten Julian Ryerson, Niklas Süle, Mats Hummels und Neuzugang Ramy Bensebaini eine Viererkette. Im Zentrum spielten Marcel Sabitzer, vom FC Bayern gekommen, und der neue Kapitän Emre Can. Can nahm dabei den defensiveren Part ein als Absicherung für Sabitzer, der gerne nach vorne stößt.

BVB: Julian Brandt erzielt die Führung gegen Ajax Amsterdam

Davor bemühten sich Julian Brandt, Marco Reus und Donyell Malen, Spektakuläres zu erzeugen. Vor allem Malen brachte immer wieder Unruhe in die Defensive seines ehemaligen Vereins, auch Reus hatte seine Momente – etwa einen Schlenzer, den Amsterdams Torhüter Gerónimo Rulli kurz vor der Halbzeit über die Latte lenkte.

Brandt erzielte die Führung. Nach einer mit dem Außenrist gestreichelten Hereingabe von Mats Hummels hielt der Nationalspieler seinen Fuß in die Flanke (6.). Doch nur eine Minute später köpfte Brian Brobbey, früher mal beim Bundesligisten RB Leipzig unter Vertrag, den Ausgleich, Mats Hummels hatte ihn dabei aus den Augen verloren.

Marco Reus bleibt in der BVB-Kabine – Felix Nmecha kommt rein

In der Halbzeit blieb Reus in der Kabine, Felix Nmecha, der bei der Vorstellung des Kaders ohne Unmutsbekundungen empfangen wurde, wurde für ihn eingewechselt. Und Nmecha brauchte nur neun Minuten, um sein erstes Tor im Dortmunder Stadion zu erzielen.

Bensebaini brachte den Ball von links flach in den Sechzehnmeterraum, Haller ließ abklatschen, Nmecha verwandelte (54.). Weitere sechs Minuten später täuschte der Mittelfeldspieler einen Abschluss kurz an und vollendete dann wieder überlegt in die rechte Ecke (60.). Ein Doppelpack im ersten Spiel in Dortmund, man kann schlechter starten.

Überhaupt ließ der BVB nicht nach, drückte weiter, versuchte viel, auch wenn kein weiteres Tor fiel. Weiter geht es am kommenden Samstag gegen Schott Mainz, dann könnte Felix Nmecha vielleicht sogar beginnen.

