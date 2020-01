BVB-Profis Reus und Hazard machen Schritt voran

Am Sonntagmorgen war es zunächst ein ähnliches Bild wie tags zuvor, das sich den Zaungästen auf der Anlage ‚La Dama de Noche‘ in Marbella bot: 19 Feldspieler und vier Torhüter kamen zum Training des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund auf den Platz. Es fehlten die gleichen sieben Spieler, die schon tags zuvor hatten aussetzen müssen: Während Jacob Bruun Larsen nach wie vor wegen einer Bronchitis in Dortmund ist, arbeiteten Marco Reus, Thorgan Hazard, Marcel Schmelzer, Thomas Delaney, Erling Braut Haaland und Paco Alcácer individuell.

Die gute Nachricht aus BVB-Sicht: Reus, Hazard, Delaney und Alcácer hatten immerhin schon wieder Fußballschuhe an und trainierten auf einem Nebenplatz ein wenig mit dem Ball. Die Mannschaft trainierte währenddessen vor allem die Abwehrarbeit in einer Dreier- bzw. Fünferkette: Jeweils fünf Abwehrspieler und ein Torhüter in wechselnder Besetzung sahen sich sechs Angreifern gegenüber. Die einen mussten treffen, die anderen dies verhindern – und ihrerseits den Ball in drei kleine Tore auf Höhe der Mittellinie bugsieren.

Auch Axel Witsel, der wegen seiner Gesichtsverletzungen nach wie vor mit einer Maske trainiert, wurde als zentrales Glied der Abwehrkette getestet. Die Einheit also deutete darauf hin, dass Trainer Lucien Favre auch im weiteren Verlauf auf jenes 3-5-2-System setzt, das zum Ende der Hinrunde für ein deutliches Plus an Stabilität gesorgt hatte. Sein Problem allerdings: Die offensiven Abläufe lassen sich wegend er vielen fehlenden Stammspieler bislang nur bedingt einüben.

Das ist der BVB-Kader für Marbella

Tor: Bürki, Hitz, Unbehaun, Oelschlägel

Abwehr: Hummels, Akanji, Zagadou, Balerdi, Piszczek, Hakimi, Schmelzer, Schulz, Morey

Mittelfeld: Witsel, Brandt, Guerreiro, Delaney, Sancho, Reus, Dahoud, Raschl, Führich, Pherai, Reyna

Angriff: Haaland, Alcácer, Götze, Hazard, Tigges, (Bruun Larsen)

Angeschlagen/im Einzeltraining: Schmelzer, Alcácer, Delaney, Reus, Haaland, Hazard

Es fehlt: Bruun Larsen

Trainingseinheiten: An spielfreien Tagen soll jeweils um 10.30 Uhr und 16.30 Uhr trainiert werden. Am Mittwoch, 8. Januar, ist nur eine Vormittags-Einheit geplant. Am Sonntag, 12. Januar wird ebenfalls nur vormittags trainiert – dann geht es zurück nach Dortmund.