BVB-Profis besuchen Dortmunder Kinderklinik: "Selbstverständlich für uns"

Borussia Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl (2.v.l.) und die BVB-Profis Reinier (3.v.r.) sowie Emre Can (2.v.r.) überreichen der Klinikleitung schwarz-gelbe Geschenke.

Dortmund. Schöne Geste von Borussia Dortmund. BVB-Profis haben eine Kinderklinik besucht und kleine Fans mit Geschenken überrascht.

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie war sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nicht zu schade, den kleinsten Fans eine Freude zu machen. Wie schon in den vergangenen Jahren haben Profis des BVB eine Kinderklinik in Dortmund besucht.

Aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen nahm diesmal allerdings nicht die komplette Mannschaft, sondern lediglich Reinier, Emre Can und der Lizenzspielerchef Sebastian Kehl am Besuch teil. Unterstützt wurden sie von Maskottchen Emma.

BVB-Profi Emre Can: „Eine der schönsten Sachen der Welt“

Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, weil wir wegen Corona nur in einer kleinen Gruppe kommen konnten“, sagte Sebastian Kehl. „Normalerweise sind wir mit der kompletten Mannschaft, dem Trainerteam und dem Staff hier und versuchen, den Kindern über Weihnachten eine kleine Freude zu machen. Das war heute aber in kleinerer Runde trotzdem der Fall.“

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl überreicht einem kleinen Fan Geschenke. Foto: Borussia Dortmund

Auch für den deutschen Nationalspieler Emre Can war der Besuch eine Herzensangelegenheit. „Für mich ist das eine der schönsten Sachen der Welt. Wenn man Kindern eine Freude bereiten kann, ist das immer schön. Der Besuch in der Klinik ist selbstverständlich für uns“, sagte der 26-Jährige. (fs)