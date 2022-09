BVB-Profi Mats Hummels widerspricht Meldungen zu Streit mit Marco Reus

Dortmund und Schalke vor der 99: Endlich steigt wieder das Revierderby. Zum 99.Mal treffen die beiden großen Rivalen Dortmund und Schalke in der Bundesliga aufeinander. Die passenden Analysen, Meinungen und Prophezeiungen liefern FUNKE-Sportchef Peter Müller, WAZ-Reporter Andreas Ernst und (Radio-)Moderator Timo Düngen.

Dortmund. Nach dem 1:2 des BVB bei Manchester City diskutierten Mats Hummels und Marco Reus erregt - nun kritisiert Hummels die Berichterstattung darüber.

Nach anderthalb Tagen war es Mats Hummels dann doch zu viel: Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund reagierte auf Twitter auf einige Berichte rund um das Champions-League-Spiel des BVB bei Manchester City (1:2). "Normalerweise äußere ich mich nicht zu diesen (Falsch-);Meldungen, aber dieses Mal nervt es mich zu sehr", schrieb er. Nach der Niederlage nämlich war zu sehen gewesen, wie der Vizekapitän Hummels energisch und mit erhobenem Zeigefinger auf Kapitän Marco Reus eingeredet hatte - was einige Medien als Anlass genommen hatten, über Stunk in der Mannschaft und ein schwieriges Verhältnis der beiden Führungsspieler zu schreiben.

"Sowohl mit Marco als auch mit Emre (Can, Anm.d.Red.) ging es in Manchester nicht um individuelles Verhalten, sondern um unser mannschaftliches (!) Passivwerden in den letzten 15 Minuten des Spiels", erklärte Hummels nun. "Ich verstehe nicht, wieso einige Medien - ohne dass ich es denke oder es auch nur im Ansatzdarum gegangen wäre - behaupten, ich hätte den beiden Fehler vorgeworfen."

BVB-Trainer Edin Terzic springt Mats Hummels bei

Unmittelbar nach dem Spiel hatte sich Hummels bei DAZN geäußert: "Wir haben uns 80 Minuten lang aufgeopfert, hatten ManCity genau dort, wo wir sie haben wollten", haderte er. "Und dann haben wir zwei freie Bälle 20 Meter vorm Tor einfach zugelassen, anstatt 95 Minuten über die Grenze zu gehen." Man sei "vor den Gegentoren einfach zu passiv geworden". Das ließ sich durchaus als Kritik an Reus und Can interpretieren, die bei den Gegentoren den Schuss bzw. die Flanke hätten unterbinden können. Nach Informationen dieser Redaktion aber waren sowohl Hummels wie Reus überrascht über die Wellen, die ihre Szene auf dem Platz schlug - derartige Diskussionen gebe es immer wieder, auch mal in der Kabine und gelegentlich deutlich heftiger.

BVB gegen Schalke: Mehr News zum Derby

Auch die Vorgesetzten wiegelten ab: "Die beiden sind Kapitäne und sind vorweggegangen", sagte etwa BVB-Trainer Edin Terzic. "Sie sind enttäuscht und haben das eindrucksvoll gezeigt. "Ich wünsche mir, dass die Gruppe in der Mannschaft noch größer wird, dass uns wichtig ist, dass wir Spiele nicht verlieren wollen - das hat man diesmal auf dem Platz gesehen."

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB