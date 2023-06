BVB-Profi Mats Hummels: „Wer Blut spendet, rettet Leben“

Dortmund. Der 14. Juni ist der Weltblutspendetag. Die Kampagne #missingtype hat viele prominente Unterstützer. Auch BVB-Profi Mats Hummels zählt dazu.

Der 14. Juni ist der Weltblutspendetag. Auch in diesem Jahr wird er all jenen Menschen gewidmet, die freiwillig und unentgeltlich Blut spenden oder sich ehrenamtlich für die Blutspende engagieren. „Wer Blut spendet, rettet Leben", sagt Mats Hummels (34). Der Weltmeister von 2014 engagiert sich zusammen mit DAZN-Moderatorin Laura Wontorra (34) und Let’s Dance-Jurorin Motsi Mabuse (42) im diesjährigen Werbeclip für den Blutspendedienst.

„Jedem sollte bewusst sein, dass sein Leben auf einen Schlag von einer Blutspende abhängig sein kann. Ein Mangel an Blutkonserven könnte lebensbedrohliche Folgen haben“, erklärt der Abwehrspieler von Vizemeister Borussia Dortmund. Für Wontorra sind Blutspender „Helden. Sie leisten einen unglaublich wichtigen Beitrag, der unersetzlich für unsere Gesellschaft ist.“

Der demografische Wandel stellt die Blutversorgung in Deutschland vor eine große Herausforderung. Die DRK-Blutspendedienste werden in den nächsten Jahren rund 275.000 Blutspender aus der spendestarken Babyboomer-Generation verlieren, was lebensbedrohliche Lücken in die Blutversorgung reißen könnte. Hummels, Wontorra und Mabuse unterstützen die Kampagne "#missingtype - erst wenn's fehlt, fällt's auf", deren Ziel es ist, mehr Menschen fürs Blutspenden zu gewinnen.

Auch Lothar Matthäus unterstützt die Aktion

Zudem gibt es auch zahlreiche andere prominente Unterstützer, die den Weltblutspendetag genutzt haben, um für diese Sache zu werben. So beteiligten sich unter anderem Fußball-Legende Lothar Matthäus, Nationalspielerin Jule Brand und Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich an der Aktion. Auch der BVB, der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim sowie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) waren Teil der Kampagne.

„Wir sind überwältigt, wie riesengroß das Engagement vor allem aus der Sportwelt ist, sich an diesem so wichtigen Aufruf zu beteiligen", sagt der Sprecher der DRK-Blutspendedienste, Patric Nohe. „Bundesweit benötigen wir täglich ca. 15.000 Blutkonserven. Um die überlebenswichtige Versorgung auch im Sommer zu gewährleisten, müssen die angebotenen Termine kontinuierlich hoch ausgelastet sein. Mit den kumulierten Millionenreichweiten der Stars sowie Verbänden und Vereinen aus dem Sport können wir am Weltblutspendetag sehr viele Menschen erreichen.“

