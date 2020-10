BVB-Profi Marius Wolf steht vor dem Abschied aus Dortmund

Borussia Dortmund wird seinen Kader zum Ende der Transferperiode noch einmal verkleinern. Nach Informationen dieser Redaktion soll Flügelspieler Marius Wolf auf Leihbasis zum 1. FC Köln wechseln. Der Transfer soll an diesem Freitag abgeschlossen werden, noch sind einige Details zu klären. Bis Montag wäre Zeit, ihn endgültig zu finalisieren. Zunächst hatte transfermarkt.de berichtet.

Wolf spielt in den Planungen von Trainer Lucien Favre keine Rolle, das dürften ihm die vergangenen Wochen noch einmal eindrucksvoll vor Augen geführt haben: Als auf den Außenbahnen das Verletzungspech gigantisch groß war, kam Felix Passlack zum Einsatz, nicht Wolf. Und auch im Supercup wurde der 25-Jährige nicht berücksichtigt.

BVB: Hertha BSC konnte Wolf-Transfer nicht realisieren

Wolf war schon in der vergangenen Saison an Hertha BSC verliehen worden. Die Berliner hätten ihn gerne behalten, aber die Kaufoption von 20 Millionen Euro wollte die Hertha in Corona-Zeiten nicht stemmen – und auch ansonsten nicht die Summen zahlen, die der BVB gerne bekommen hätte. Auch die AS Monaco galt zwischenzeitlich als Kandidat, dort ist Wolfs früherer Förderer Niko Kovac Trainer – doch zum Wechsel kam es nicht.

In Dortmund steht Wolf noch bis 2023 unter Vertrag und wird sehr gut bezahlt – auch das ist ein Grund, warum es in den vergangenen Monaten nicht einfach war, einen Abnehmer für ihn zu finden. 2018 war er für eine festgeschriebene Ablösesumme von rund fünf Millionen Euro von Eintracht Frankfurt gekommen und hatte in seiner ersten BVB-Saison 22 Pflichtspiele bestritten.

Kölns Sportdirektor Horst Heldt hatte sich am Donnerstag recht kryptisch zu einem Transfer geäußert: „Ich hätte schon gerne heute etwas verkündet, kann es aber nicht. Wir wollen versuchen, noch jemanden zu verpflichten, der uns weiterbringt. Wir sind in Gesprächen und haben die Position definiert.“ Geht alles nach Plan, wird er an diesem Freitag Wolf als neuen Mann für den Bundesligisten vorstellen können.