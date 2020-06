BVB-Podcast: Zorc setzt weiter auf Favre - ist das richtig?

Gelsenkirchen. In unserem Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir über Themen rund um den Ruhrgebiets-Fußball. Diesmal geht es um Schalke, BVB, Bochum und MSV.

Ein Spieltag ist in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga noch zu absolvieren, auch die 3. Liga steht vor dem Saisonende. In unserem Podcast "Fußball Inside", in dem wir über den Ruhrpott-Fußball diskutieren, sprechen wir ausführlich über den FC Schalke 04, Borussia Dortmund sowie auch über den VfL Bochum und den MSV Duisburg. Wie immer unter dem Motto: "Tacheles. Aussem Pott." Es diskutieren Johannes Hoppe und Andreas Ernst.

Zunächst geht es um den FC Schalke 04 vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg - mit O-Tönen von Trainer David Wagner. Die Königsblauen haben aktuell vielfältige Probleme, die 15 Spiele in Serie ohne Sieg sind nur eins davon. Parallel zum Bundesligaspiel demonstrieren in Gelsenkirchen Fans gegen die ihrer Meinung nach verfehlte Vereinspolitik und den umstrittenen Aufsichtsrats-Boss Clemens Tönnies. Zusätzlich gibt es erhebliche finanzielle Probleme und die Diskussion um eine mögliche Ausgliederung der Profiabteilung. Viele Diskussionsthemen für uns...

Danach geht es um Borussia Dortmund (ab Minute 15:30). Der Vizemeister plant schon die kommende Saison. Sportdirektor Michael Zorc hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert und in Thomas Meunier (Paris St. Germain) gleich den ersten Zugang verkündet. Und noch eins steht fest: Lucien Favre bleibt Trainer und soll den BVB zum Meistertitel führen. Unser BVB-Reporter Sebastian Weßling gibt seine Einschätzung: Ist es richtig, auf Bewährtes zu setzen?

Der VfL Bochum (ab Minute 24:00) spielt eine hervorragende Rückrunde und hat sich ins obere Tabellendrittel geschoben - ein Verdienst von Trainer Thomas Reis. Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz hat die Winter-Transferperiode optimal genutzt. Doch kann der VfL auch in der kommenden Saison glänzen und vielleicht sogar den Aufstieg anpeilen?

Die Rückkehr in die 2. Bundesliga wird der MSV Duisburg (ab Minute 30:00) wahrscheinlich verpassen. Welche Gründe das hat und wie es weitergehen könnte, verrät Radio-Kommentator Timo Düngen.

Und zum Abschluss tippen wir die Spiele des Wochenendes:

SC Freiburg - FC Schalke 04

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim

Hannover 96 - VfL Bochum

MSV Duisburg - Hallescher FC