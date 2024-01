Dortmund Die Entscheidung bei BVB-Torhüter Gregor Kobel fällt kurzfristig. Dafür kommen andere zurück. Die Pressekonferenz zum Nachlesen im Live-Ticker.

Die Resultate des BVB können sich sehen lassen seit Wiederspielbeginn in diesem Jahr. 3:0 bei Darmstadt 98, gar ein 4:0 beim 1. FC Köln, zuletzt ein 3:1 im kleinen Revierderby gegen den VfL Bochum – Borussia Dortmund ist optimal ins Jahr 2024 gestartet. Am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) erwartet die Mannschaft von Trainer Edin Terzic aber eine schwierig zu knackende Nuss: Es geht zwar „nur“ zum 1. FC Heidenheim, allerdings ist der Aufsteiger sehr heimstark, holte 17 seiner 23 Punkte in der Voith-Arena.

BVB steht wieder auf einem Champions-League-Platz – und will diesen nicht hergeben

Mit dieser Neun-Punkte-Serie haben es die Schwarz-Gelben tatsächlich schnellstmöglich geschafft, den Rückstand zum Jahreswechsel auf RB Leipzig und den VfB Stuttgart wettzumachen und selbst wieder einen Platz zu belegen, der am Saisonende die Qualifikation für die Champions League bedeutet.

12.32 Uhr: Los geht‘s. Edin Terzic äußert sich zum Personal vor dem Heidenheim-Spiel: „Bei Julian Brand, Marco Reus und Gregor Kobel ist es leider so, dass sie immer noch nicht mit der Mannschaft trainieren konnten und krank sind. Sie sind aber auf dem Weg der Besserung.“

BVB: Sancho fällt voraussichlich aus

12.34 Uhr: Dafür haben sich Emre Can, Mats Hummels und Ramy Bensebaini trainieren können. „Sie haben das komplette Pensum absolviert und stehen uns zur Verfügung.“

12.35 Uhr: Schlechte Nachrichten gibt es von Jadon Sancho, der wegen Muskelproblemen zwei Tage nicht trainieren konnte. Terzic: „Wir werden kein großes Risiko eingehen und die nächsten Tage beobachten, um zu entscheiden, ob er mit nach Heidenheim kommt.“

12.36 Uhr: Sollte Gregor Kobel wieder ausfallen, würde wieder Alexander Meyer einspringen. Terzic über den Torhüter: „Alex macht das herausragen, er ist eine tolle Persönlichkeit und beliebt in Mannschaft. Er war immer da, wenn er gebraucht wurde. Es ist nicht das erste Mal, dass er Gregor vertritt - er hat es immer toll gemacht.“

12.38 Uhr: Giovanni Reyna wird ja für ein halbes Jahr nach Nottingham verliehen, hat aber seinen Vertrag beim BVB verlängert. Vielleicht auch ein Risiko ob der Personaldecke? Terzic: „Es ist offentlich, dass Gio mit den Einsatzzeiten nicht ganz zufrieden ist. Aber wir sind fest überzeugt von seinen Fähigkeiten. Es hat uns natürlich hart gewischt im zentralen Bereich. Aber jetzt ist das Transferfenster offen. Wir werden in den nächsten Tagen den einen oder anderen Spieler zurückerwarten.

BVB-Trainer Edin Terzic und Gio Reyna. Foto: Bernd Thissen / dpa

BVB: Terzic lobt Gegner Heidenheim

12.41 Uhr: Terzic über den Gegner Heidenheim: „Es ist schwer, sie zu besiegen. Ihre erste Saison in der Bundesliga ist toll. Da ist über Jahrzehnte was zusammengewachsen. Sie sind nicht erst in den letzten sechs Spielen ordentlich, schon zu Beginn der Saison bei uns haben sie es sehr gut gemacht. Es wird eine schwierige Aufgabe, sie sind heimstark, haben nur zweimal zu Hause verloren. Sie sind sehr laufstark und gefährlich bei Standardsituationen. Frank Schmidt und seine Jungs machen einen tollen Job.“

12.43 Uhr: Terzic über die Zugänge, die gezündet hat: „Wir sind immer auf der Suche nach Verbesserungen. Mit Jadon Sancho und Ian Maatsen sind zwei Spieler dazu gekommen, die uns neue Möglichkeiten geben. In den letzten Wochen - im Trainingslager und auch in der Bundesliga - haben wir Schritte nach vorne gemacht.“

12.45 Uhr: Über das Hinspiel: „Das sind Punkte, die uns fehlen. Das war eines der Spiele, in denen es völlig unnötig war, nicht als Sieger vom Platz zu gehen. Wir haben den Gegner in der zweiten Halbzeit eingeladen, Tore zu schießen. und zurückzukommen ins Spiel. Diese Schwankungen in der Hinrunde - zwischen den Wettbewerben und während eines einzelnen Spiels - wollen wir in Griff kriegen.“

BVB: Trainer Terzic sieht noch viel Potenzial in der Offensive

12.47 Uhr: Edin Terzic ärgert sich noch immer über das Gegentor gegen Bochum: „Das haben wir ja auch erzielt“, sagt er und lacht. „Diese Schwankungen kriegt man nur raus, wenn man eine Disziplin beibehält, sich treu bleibt. WIr haben schon viel besser umgesetzt. Es waren schon weniger Ballverluste - aber immer noch zu viele. Wir haben viele Torchancen weggeben, sind zu kompliziert geworden, wurden geblockt. Da müssen wir noch klarer werden.“

12.50 Uhr: Terzic begrüßt die gestiegene Konstanz bei Nico Schlotterbeck und Marcel Sabitzer: „Wir wollen, dass alle Spieler und wir im Verein einen Schritt nach vorne machen - die Führungsspieler sollen da vorweggehen. Nico ist trotz seiner jungen Jahre reif, macht das auch gut, er übernimmt mehr Verantwortung und spricht viel auf dem Platz, organisiert. Das macht er richtig gut. Marcel zeigt grundsätzlich eine tolle Saison bei uns, kleinere Verletzungen haben ihn mal wieder zurückgeworfen, aber das haben wir in Griff bekommen. Er ist oft an Toren beteiligt, er hatte viele gute Momente. Wir hoffen, dass er gesund und für uns wichtig bleiben kann.“

BVB: Terzic fordert noch mehr Ruhe in schwierigen Phasen

12.52 Uhr: Über die Ruhe, Rückschläge wie einen Gegentreffer gegen Bochum wegzustecken: „Da bin ich zu 100 Prozent dabei. Gegen Heidenheim haben wir das Tor kassiert und hatten trotzdem zwei, drei Möglichkeiten, auf 3:1 zu stellen. Gegen Bochum oder auch gegen Köln waren wir nicht zufrieden mit den ersten Minuten der zweiten Halbzeit, da mussten wir zwei Momente überstehen.“

12.55 Uhr: Zum Abschluss der PK wird Edin Terzic nach seiner Meinung zu den Panenka-Elfmetern gefragt, mit dem am Vorabend Fortuna Düsseldorf den Einzug ins Pokal-Halbfinale klargemacht hat in St. Pauli. Ist diese Art, einen Elfmeter zu verwandeln, respektlos? „Weiß ich nicht. Der Elfmeter ist regelkonform. Ob es repektlos oder fair ist - weiß ich nicht, ob ich das beantworten muss. Letzte Saison gab es einen Elfmeter, bei dem ich mir gewünscht hätte, dass er reingeht - ob Panenka oder nicht. Solange es erlaubt ist, habe ich nichts dagegen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB