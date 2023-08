BVB-PK heute live: Das sagt Edin Terzic vor dem Derby beim VfL Bochum

BVB-Analyse: holpriger Start in die Saison

Dortmund. Am Samstag steht für den BVB das Revierderby beim VfL Bochum an. So steht es um das Personal. Die PK mit Trainer Edin Terzic im Live-Ticker.

Es ist wieder Derbyzeit im Revier. Am Samstag (15:30 Uhr, Sky) empfängt der VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga den großen Lokalrivalen Borussia Dortmund. Eine Begegnung, die keine positiven Erinnerungen bei den BVB-Fans hervorruft. In der Schlussphase der vergangenen Saison kamen die Dortmunder nicht über ein 1:1 im Ruhrstadion hinaus. Mit zwei Punkten mehr auf dem Konto wären die Schwarz-Gelben Deutscher Meister geworden.

Der BVB will und muss nach dem Auftaktsieg gegen den 1. FC Köln den zweiten Dreier folgen lassen. Zumal die Dortmunder auf einen angeschlagenen Gegner treffen. Die Bochumer legten einen heftigen Fehlstart in die neue Saison hin. Nach dem peinlichen Aus im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld folgte eine 0:5-Packung beim VfB Stuttgart. Wie der BVB dieses Derby angeht und wie es personell vor dem Nachbarschaftsduell aussieht, erklärt Edin Terzic heute bei der Pressekonferenz in Dortmund. Ab 12:30 Uhr sitzt der BVB-Trainer auf dem Podium.

BVB-PK mit Trainer Edin Terzic heute im Live-Ticker

12;37 Uhr: Terzic betont, dass der Fokus auf Standardsituationen liege. "Der VfL Bochum beginnt schon beim Anstoß. Fast jeder Einwurf in der Hälfte des Gegners wird zum Standard. Wir müssen unnötige Standards vermeiden. Das wird gegen den VfL Bochum wichtig."

12:35 Uhr: Terzic über den VfL Bochum: "Wir sprechen über Bundesligafußball. Der VfL hat in der Vergangenheit versucht, intensiv und zweikampflastig zu spielen. Sie setzen auf viele Eins-gegen-Eins-Duelle. Zuhause haben sie viele Punkte geholt und vielen Gegnern Probleme bereitet. Wir müssen in Bochum unser Spiel spielen und nicht das des VfL."

12:33 Uhr: Terzic zum Personal: "Julian Ryerson konnte in den letzten Tagen nicht beschwerdefrei trainieren, er ist das einzige Fragezeichen vor dem Wochenende. Gio Reyna steht heute erstmals mit auf dem Platz und kann Teile des Trainings mitmachen."

12:32 Uhr: Terzic warnt vor dem Gegner: "Es ist das dritte Mal innerhalb von drei Monaten, dass wir in Bochum spielen. Wir wissen, wie schwer es ist, dort zu gewinnen. Ich denke, dass dieses Spiel für die Bochumer gerade richtig kommt."

12:31 Uhr: Die BVB-PK beginnt. Trainer Edin Terzic ergreift das Wort.

