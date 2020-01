BVB muss weiter auf Haaland warten – zwei Spieler fehlen

Am dritten Tag des Trainingslagers von Marbella stand für die Spieler von Borussia Dortmund zunächst Technik-Training auf dem Programm. In Dreiergruppen aufgeteilt, mussten die BVB-Profis Bälle hochhalten und mit jeweils einem Kontakt weiterleiten – und das länger schaffen als die anderen Gruppen. Auch am Passspiel ließen Trainer Lucien Favre und sein Team feilen.

Die Trainingsgruppe allerdings war gegenüber dem Vortag noch einmal geschrumpft: Innenverteidiger Leonardo Balerdi und Nachwuchsspieler Immanuel Pherai blieben im Hotel, um dort individuell an ihrer Fitness zu arbeiten – die berühmt-berüchtigte individuelle Belastungssteuerung wurde vom Klub als Grund angegeben.

BVB: Bruun Larsen ist wegen einer Bronchitis in Dortmund

Weiterhin abseits der Mannschaft und ohne Ball arbeiten Marco Reus, Thorgan Hazard, Thomas Delaney, Paco Alcácer, Marcel Schmelzer und Zugang Erling Haaland. Jacob Bruun Larsen ist wegen einer Bronchitis nach wie vor in Dortmund. Nach wie vor ist geplant, dass Haaland zur Mitte der Woche ins Mannschaftstraining einsteigt – dann muss abgewartet werden, wie das Knie reagiert, das ihm zuletzt leichte Probleme machte.

Wegen der Personalknappheit nutzte Trainer Favre für die abschließende Spielform sogar die Ersatztorhüter Eric Oelschlägel und Luca Unbehaun als Feldspieler. Erneut ging es dabei vor allem darum, die Abläufe in der defensiven Dreierkette einzustudieren. Immer mehr spricht also dafür, dass diese Formation jene sein wird, in der der BVB auch in der Rückrunde meist antreten wird.

Das ist der BVB-Kader für Marbella:

Tor: Bürki, Hitz, Unbehaun, Oelschlägel

Abwehr: Hummels, Akanji, Zagadou, Balerdi, Piszczek, Hakimi, Schmelzer, Schulz, Morey

Mittelfeld: Witsel, Brandt, Guerreiro, Delaney, Sancho, Reus, Dahoud, Raschl, Führich, Pherai, Reyna

Angriff: Haaland, Alcácer, Götze, Hazard, Tigges, (Bruun Larsen)

Angeschlagen/im Einzeltraining: Schmelzer, Alcácer, Delaney, Reus, Haaland, Hazard

Es fehlt: Bruun Larsen

Trainingseinheiten: An spielfreien Tagen soll jeweils um 10.30 Uhr und 16.30 Uhr trainiert werden. Am Mittwoch, 8. Januar, ist nur eine Vormittags-Einheit geplant. Am Sonntag, 12. Januar wird ebenfalls nur vormittags trainiert – dann geht es zurück nach Dortmund.