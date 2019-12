Dortmund Youssoufa Moukoko darf künftig bei den BVB-Profis mittrainieren. Borussia Dortmund will sein Talent aber weiterhin behutsam aufbauen. Der Plan.

Moukoko soll mit den Profis trainieren: Das ist der BVB-Plan

15 Mal hat das BVB-Talent Youssoufa Moukoko mittlerweile Kerzen auf dem Geburtstagskuchen ausgepustet. Ein Alter, in dem man in Deutschland keinen Alkohol trinken, nicht wählen und schon gar nicht Auto fahren darf. Doch schon jetzt ist der Stürmer den Profis von Borussia Dortmund einen Schritt nähergekommen. Einen kleinen zumindest. Denn Moukoko darf künftig in der ersten Mannschaft mittrainieren.

Der BVB hat sich dazu entschieden, dass der Deutsch-Kameruner in der Rückrunde immer mal wieder bei der Elf von Trainer Lucien Favre mitmischen darf. Darüber berichtete zunächst die Bild-Zeitung. Die Meldung stimmt auch nach den Informationen dieser Redaktion. Allerdings bleibt Moukoko Teil der U19. Er soll nur, wenn sich die Gelegenheit bietet, in die Einheiten der Profis reinschnuppern. Die Dortmunder wollen ihr Talent behutsam aufbauen.

Ein Einsatz bei den BVB-Profis ist erst 2021 möglich

Bislang war ein Training unter Favre auch deswegen nicht möglich, weil der Versicherungsschutz fehlte. Nun würde im Falle eines Arbeitsunfalls die Berufsgenossenschaft greifen. Ein BVB-Pflichtspieleinsatz von Moukoko ist allerdings frühestens im August 2021 erlaubt.

Youssoufa Moukoko wechselte im Jahr 2016 vom FC St. Pauli zu den Schwarz-Gelben. Seitdem trifft und trifft und trifft er. In der Hinrunde 2019/20 hat er für die U19 herausragende 22 Treffer in 14 Spielen erzielt, acht weitere Tore bereitete der 15-Jährige vor. Zuvor waren ihm 90 Tore in 56 Spielen für die U17 gelungen.

Nike zahlt Moukoko eine Millionensumme

Diese Quote weckt nicht nur bei anderen europäischen Topklubs Begehrlichkeiten. Moukoko hat bereits einen lukrativen Werbevertrag abgeschlossen. Der Sportartikelhersteller Nike zahlt ihm mit Prämien bis zu zehn Millionen Euro. Beim BVB hofft man nun darauf, dass sich der Stürmer so rasant weiterentwickelt wie bisher. Denn dann wird er irgendwann ein fester Bestandteil der Profis werden. (las)