BVB: Mit so einer Leistung wird man nicht Deutscher Meister

Tja, wie soll man es einordnen dieses Spiel von Borussia Dortmund, das mal wieder zu dieser Saison passte. Drama. Patzer. Glanz. Ein sensationelles Debüt von Neuzugang Erling Haaland. Alles hineingepresst in 90 Minuten, in denen der BVB den FC Augsburg mit 5:3 besiegt hat. Die Dortmunder haben sich beeindruckend zurückgekämpft, sie haben die Partie gedreht. Am Ende lässt sich trotzdem festhalten: Mit so einer Leistung wird man nicht Deutscher Meister. Punkt.

Der BVB verwundert weiterhin

Deswegen hat Sportdirektor Michael Zorc nach der Partie zugegeben, dass ihm das Defensivverhalten Sorgen mache. Der Leiter der Lizenzspielerabteilung Sebastian Kehl wirkte sogar ratlos, als er auf die vielen Unzulänglichkeiten angesprochen wurde. Auch Trainer Lucien Favre warnte: „Wir können nicht jedes Mal vier oder fünf Tore schießen, um zu gewinnen.“

Der BVB verwundert weiterhin. Da sind natürlich die vielen grandiosen Einzelkönner, die einer Partie jederzeit eine neue Wendung geben können. Doch Trainer Favre schafft es nicht, die defensiven Schwächen seiner Elf aufzufangen. Mal sind es individuelle Fehler. Mal verteidigen nicht alle Spieler gemeinsam. Mal klaffen riesige Löcher zwischen den Mannschaftsteilen. Ein Gegner wie Augsburg darf einen Verein, der den Titel gewinnen will, nicht so in Verlegenheit bringen.

BVB-Neuzugang Haaland verstärkt diese Elf

Natürlich nehmen die Dortmunder trotzdem positive Dinge mit ins Revier. Haaland hat angedeutet, dass er Fähigkeiten mitbringt, die dem BVB bislang gefehlt haben. Gemeinsam mit Jadon Sancho, Thorgan Hazard bleibt die Offensive unberechenbar. Kapitän Marco Reus hingegen schleppt weiterhin Formprobleme mit sich rum.

Die Dortmunder müssen aber immer noch vor allem an ihrem Defensivkonzept arbeiten. Sie müssen ihre Einstellung beim Abwehrverhalten verbessern. Denn nur wenn sie sich in diesen Punkten verbessern, sind sie titelreif.