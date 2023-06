BVB - Mainz: Christian Heidel poltert nach Hetze im Netz - "Lichtjahre unter der Gürtellinie"

Mainz. Der BVB hat den Titel am letzten Spieltag durch ein 2:2 gegen Mainz verspielt. Der Frust einiger Dortmunder Fans richtete sich gegen den Gegner.

Der Stachel saß tief bei den Fans von Borussia Dortmund. Am letzten Bundesliga-Spieltag gab der BVB die Meisterschaft aus der Hand. Gegen den FSV Mainz 05 reichte es nur zu einem 2:2-Remis, die Bayern gewannen 2:1 beim 1. FC Köln. Dass die Mainzer trotz ihrer Platzierung im Niemandsland der Tabelle gegen den BVB alles in die Waagschale warfen, sorgte offensichtlich für großen Frust auf Dortmunder Seite. Dieser entlud sich in den sozialen Netzwerken.

Mainz-Sportchef Christian Heidel kritisiert BVB-Fans

Viele BVB-Fans ließen dabei laut Christian Heidel Anstand und Niveau vermissen. Der Sportvorstand der Mainzer hat die Anfeindungen und Hetze im Netz gegen den FSV Mainz 05 nach dem Saisonfinale bei Borussia Dortmund beklagt. „Die Beschimpfungen gehen in einen Bereich, der Lichtjahre unter der Gürtellinie ist“, kritisierte der frühere Schalke-Sportchef Heidel am Sonntag in einer Medienrunde. „Das hat mich nachdenklich gestimmt, aber wir können damit umgehen.“

Der Verein habe selten so viele Reaktionen nach einem Bundesligaspiel wie am Samstag bekommen, berichtete Heidel. Durch das Remis hatte der BVB noch die sicher geglaubte Meisterschaft verspielt.

Mainz-Sportvorstand Christian Heidel nach 2:2 beim BVB: "Hätten Fair-Play-Preis verdient"

Stattdessen bejubelte Rekordmeister Bayern München den Titel. „Natürlich haben wir uns auch gewünscht, dass es mal einen anderen Meister gibt“, sagte Heidel, „aber es kann doch nicht sein, dass wir das beeinflussen“. Es sei „normal, dass wir alles probieren, ein Spiel zu gewinnen“, bekräftigte der 59-Jährige. „Normalerweise haben wir dafür einen Fair-Play-Preis verdient.“ (fs mit dpa)

