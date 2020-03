Dortmund. Mittelfeldspieler Jude Bellingham (16) begeistert in der zweiten Liga in England. Nun lockt der BVB. Das ist das große Talent von der Insel.

Das Potenzial eines jungen Fußballers lässt sich auch daran ablesen, ob er schon in jungen Jahren ein Ausrüstervertrag ausgehandelt hat, weil die Sportartikelhersteller davon ausgehen, dass ihm eine große Zukunft bevorstehen könnte. So gesehen hat Jude Bellingham bereits einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen, denn Adidas überweist dem 16-Jährigen schon jetzt Geld aufs Konto. Doch nicht nur das deutsche Unternehmen traut Bellingham einiges zu, auch der BVB beschäftigt sich mit dem zentralen Mittelfeldspieler, der derzeit in der zweiten englischen Liga bei Birmingham City für Begeisterung sorgt.

Wie die „Sport Bild“ berichtet, sollen sich die Dortmunder mit Bellingham bereits einig sein. Im Raum soll zudem eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro stehen, dies wäre der Rekordtransfer der Schwarz-Gelben. Nach den Informationen dieser Redaktion buhlt der Revierklub um den Jugendlichen, festgezurrt ist der Transfer aber noch nicht.

Jude Bellingham erinnert an BVB-Talent Youssoufa Moukoko

Obwohl Bellingham in Deutschland noch lange nicht Auto fahren dürfte, ist er in Birmingham bereits Stammspieler. Seine erste Partie absolvierte er im vergangenen August mit Anfang 16, dadurch wurde er zum bislang jüngsten Spieler in Birminghams Vereinsgeschichte. Er gilt als Mittelfeldspieler mit großem Willen, der viel läuft, ackert, kämpft, dabei aber auch über ein enormes Spielverständnis verfügt. Schon mit 14 Jahren durfte er für die U18 des Klubs spielen, was an Youssoufa Moukoko erinnert, der derzeit im Alter von 15 Jahren für die U19 des BVB ein Tor nach dem anderen schießt.

Geboren wurde Jude Bellingham im englischen Stourbridge. Er trägt derzeit das Trikot von Englands U17-Auswahl. In den sozialen Medien gibt er wenig Privates preis, zeigt sich lieber auf dem Fußballplatz. Sein Vertrag bei Birmingham City gilt noch bis zum Jahr 2021. Nun deutet vieles daraufhin, dass er ab Sommer das BVB-Trikot trägt. (las)