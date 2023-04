BVB live! Mit letztem Abwehr-Aufgebot beim VfB Stuttgart

Dortmund. Der BVB steht beim VfB Stuttgart vor einer Pflichtaufgabe. Auf einer wichtigen Position muss Trainer Edin Terzic allerdings improvisieren.

Borussia Dortmund will mit einem Sieg beim VfB Stuttgart (heute, 15.30 Uhr) den Kontakt zur Spitze halten. Gegen die abstiegsbedrohten Schwaben muss Trainer Edin Terzic allerdings improvisieren: Nico Schlotterbeck und Niklas Süle fallen aus - und damit fehlt die Stamm-Innenverteidigung. Im Abwehrzentrum wird also Mats Hummels gefordert sein - aber wer besetzt den vakanten Platz daneben?

Am wahrscheinlichsten ist, dass Mittelfeldspieler Emre Can hinten aushilft. „Er ist zweikampfstark, kopfballstark und hat eine tolle Geschwindigkeit auf der Position“, lobte Trainer Edin Terzic den Defensiv-Allrounder am Donnerstag. Ein weiterer, aber nicht sehr wahrscheinlicher Kandidat: Soumaila Coulibaly (19). „Er steigert sich Woche für Woche in der 3. Liga und wird stabiler in seinen Leistungen“, meinte Terzic Allerdings hat der lange verletzte Franzose für die Profis bislang ganze 17 Minuten gespielt.

Auch der FC Schalke 04 dürfte bei dem Spiel am Samstag ganz genau hinschauen: Nachdem die Königsblauen mit dem 5:2-Sieg gegen Hertha BSC am Freitagabend einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf schafften, werden sie nun auf einen Sieg des BVB hoffen - damit Stuttgart in der Tabelle hinter den Schalkern bleibt.

Hier geht's zum Live-Ticker:

Weitere News und Hintergründe zum BVB

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB