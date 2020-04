BVB-Leihspieler Schürrle hält sich nach Knöchelfraktur fit

Berlin. Der Ex-Nationalspieler laboriert aktuell an einer Knöchelfraktur. In Berlin arbeitet er mit Heim-Übungen an seinem Comeback.

Ex-Nationalspieler André Schürrle erholt sich derzeit in Berlin von einer leichten Knöchelfraktur. Das verriet der 29 Jahre alte Fußballprofi in einer Videoschalte mit Ironman-Champion Jan Frodeno bei dessen „Tri@home“ und Tennis-Legende Boris Becker. Er mache zurzeit nur Reha-Übungen, betonte Schürrle, der von Borussia Dortmund an Spartak Moskau ausgeliehen ist. Die Spielzeit ruht wegen des Coronavirus auch in Russland.

Das meiste versuche er per Video zu machen und sein Bein auszuruhen. Er habe sich aber auch viele Sachen für die Terrasse gekauft, um sich fit zu halten, berichtete Schürrle und zeigte sich begeistert von Frodenos Aktion: „Sehr cool.“

Im Juli 2019 wechselte Schürrle auf Leihbasis zum russischen Traditionsverein Spartak Moskau. Für den, von Ex-Schalker Domenico Tedesco trainierten Klub, absolvierte er bislang 18 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm zwei Tore und vier Vorlagen. (dpa/fs)