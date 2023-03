BVB: Kobel fliegt mit nach London, so ist der Stand bei Malen und Adeyemi

Dortmund. Borussia Dortmund bricht zum Spiel beim FC Chelsea auf. Mit an Bord: Gregor Kobel und Donyell Malen. Karim Adeyemi fehlt dagegen weiterhin.

Borussia Dortmund kann im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals weiterhin auf einen Einsatz von Stammtorhüter Gregor Kobel hoffen. Der 25-Jährige ist an Bord der Maschine, die am Montagvormittag nach London fliegt. Ebenfalls dabei ist Donyell Malen, der beim 2:1-Sieg des BVB gegen RB Leipzig ausgefallen war. Karim Adeyemi, der im Hinspiel gegen Chelsea das 1:0-Siegtor schoss, wird dagegen erneut fehlen.

Entscheidung bei Kobel fällt am Spieltag

Ob Kobel in London aber wirklich zwischen den Pfosten stehen kann, ist noch unklar. Die Entscheidung soll erst am Spieltag - also am Dienstag - fallen, Anstoß ist um 21 Uhr. Kobel hatte sich am vergangenen Freitag vor dem Spiel gegen Leipzig beim Aufwärmen eine leichte Muskelverletzung zugezogen, seitdem rennt die Zeit. Sein Vertreter Alexander Meyer machte gegen Leipzig ein gutes Spiel, könnte beim FC Chelsea zu seinem fünften CL-Einsatz kommen. In der Gruppenphase musste er bereits häufiger Kobel ersetzen. Beim FC Sevilla zeigte er eine starke Leistung, bei Manchester City machte er einen unglücklichen Eindruck. (hnie)

