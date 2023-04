BVB: Karim Adeyemi und Donyell Malen sind jetzt Stützen im Titelkampf

Donyell Malen (l.) und Karim Adeyemi feiern das nächste BVB-Tor. Die beiden Flügelspieler haben sich in Dortmund mächtig gesteigert.

Dortmund. Karim Adeyemi und Donyell Malen wurden beim BVB schon als Flops abgestempelt. Nun sind sie Hoffnungsträger. Edin Terzic hat dabei geholfen.

Am Montag war Erholung angesagt bei Borussia Dortmund, Trainer Edin Terzic hatte einen freien Tag angesetzt. Erst an diesem Dienstag beginnt die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel beim VfL Bochum am Freitag (20.30 Uhr/DAZN), wenn es für den BVB darum geht, die durch den fulminanten 4:0 (3:0)-Sieg gegen Eintracht Frankfurt eroberte Tabellenführung zu verteidigen.