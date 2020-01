Am Montag, nach zwei freien Tagen, rollten am Nachmittag wieder die schweren Autos der Profis nach und nach auf das Trainingsgelände von Borussia Dortmund. Trainer Lucien Favre schickte seine Spieler auf den Platz, um sich auf das kommende Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin vorzubereiten. Dann kann der BVB erneut ein Ausrufezeichen im Titelkampf setzen und daran arbeiten, dass diese Rückrunde weniger turbulent verläuft als die ersten 17 Partien der Saison.

BVB-Sportdirektor Zorc lobt Reus

Dieses Auf und Ab klebt bislang auch an Marco Reus. Eigentlich besticht seine Statistik. Zehn Tore hat der Kapitän erzielt, sechs vorbereitet. Doch dazu mischten sich in dieser Spielzeit enttäuschende Auftritte, in denen die Schultern des 30-Jährigen fast auf dem Rasen hingen. Beim 5:1-Erfolg am vergangenen Freitag über den 1. FC Köln aber war Reus endlich mal wieder eine prägende Figur in der Offensive, was in der Begeisterung um Neuzugang Erling Haaland fast ein wenig unterging.

Fest steht jedoch: Der BVB wird sein großes Ziel (Deutsche Meisterschaft) nur erreichen, wenn Reus konstant überzeugt.

Er hoffe deswegen, dass nun der Knoten bei ihm geplatzt sei, meint Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit dieser Redaktion. „Es war eine deutliche Aufwärtstendenz zu erkennen, er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Dass Marco diese Fähigkeiten hat, daran besteht überhaupt kein Zweifel.“

Tatsächlich ertönen im Umfeld des Revierklubs aber durchaus gelegentlich Zweifel an dem gebürtigen Dortmunder. Zu langsam sei dieser mittlerweile. Zu zurückhaltend gebe er sich als Führungskraft. Trotzdem kratzt noch niemand am Status des Fanlieblings. Und Reus´ Auftritt gegen Köln signalisierte, dass dies auch noch nicht vonnöten sein muss.

Einmal beförderte er den Ball selbst über die Linie. Die frühe Führung von Raphael Guerreiro leitete er ein. Das Tor von Jadon Sancho bereitete er vor. Dabei schlich sich Reus häufig in den Rücken der Kölner Defensive, lauerte auf lange Pässe, die unter Favre lange verpönt waren. Mittlerweile schlägt Mats Hummels sie aber wieder regelmäßiger. „Ich gucke schon gerne nach dem langen Pass“, sagt dieser. Dies sei allerdings immer eine Sache von Angebot und Nachfrage. „Wir haben gerade eine sehr gute Tiefenbewegung bei den offensiven Leuten. Da bietet sich das an. Das wird aber definitiv nicht in jedem Spiel gehen.“

Der BVB hat mehr Tempo, mehr Power

Auch Zorc gibt zu bedenken, dass diese Bälle nicht möglich seien, wenn „der Gegner am Sechzehnmeterraum parkt“. Generell habe man aber natürlich Leute, die mit ihrer Schnelligkeit freie Räume nutzen könnten. „Sie müssen diese Läufe dann allerdings anbieten“, erklärt Zorc. „Das hat Marco zum Beispiel sehr gut gemacht. Und durch Erling erhalten wir noch mal eine extreme Schnelligkeit.“

Erling Haaland symbolisiert derzeit die Entwicklung hin zu mehr Tempo, mehr Power, die der BVB vorantreibt. Deswegen hocken Profis wie Paco Alcácer oder Mario Götze fast nur noch auf der Bank. Sie werden unter Trainer Favre keine entscheidende Rolle mehr einnehmen. Anders als Marco Reus, der die Zukunft prägen soll. Die naheliegende zumindest.