Die verschärften Corona-Regeln, die Bund und Länder am Mittwoch beschlossen haben, treffen auch Borussia Dortmund: Ab der kommenden Woche stellen die Juniorenmannschaften den Trainings- und Spielbetrieb vorerst ein. Wie es mit der U23 weitergeht, ist noch nicht abschließend geklärt, aber auch der zweiten Mannschaft droht eine Zwangspause.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten hatten am Donnerstag beschlossen, dass der gesamte Amateur- und Freizeitsport im November pausieren muss – und dass die Profisportler nur noch ohne Zuschauer spielen dürfen. Von beidem ist der BVB massiv betroffen.

Moukoko rückt vorher zu den BVB-Profis auf

Eine weitere Folge: Sturmtalent Youssoufa Moukoko wird nun etwas früher als geplant voll in den Profitrakt übersiedeln. Er hatte schon die gesamte Saisonvorbereitung in der Mannschaft von Lucien Favre absolviert, zuletzt hatte er noch regelmäßig für die U19 gespielt und daher wegen der besonderen Vorsichtsmaßnahmen, die rund um das Corona-Virus gelten, nur unregelmäßig mit den Profis trainieren können. Und bis zu seinem Geburtstag am 20. November wäre dies auch so weitergegangen. Erst dann nämlich wird der Stürmer 16, erst dann ist er für die Profis spielberechtigt. Für das Spiel an diesem Samstag bei Arminia Bielefeld ist er natürlich noch keine Option.

Nun wird er endgültig voll bei den Profis integriert und in den kommenden Wochen dort mittrainieren – das bestätigte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl auf Anfrage dieser Redaktion: „Youssoufa war ja ohnehin schon Teil des Profi-Kaders, von daher ändert sich da nicht allzu viel“, sagte er. Denn beim BVB war ohnehin geplant, den dann 16-Jährigen ab November als vollwertiges Kadermitglied und Alternative zu Mittelstürmer Erling Haaland an Bord zu haben.

Moukoko hat bei den BVB-Profis schon überzeugt

Schon bald wird das außergewöhnliche Sturmtalent Moukoko also die Möglichkeit haben, sich auf Seniorenebene zu beweisen. Im Training hat er erstaunlich schnell gezeigt, dass er mit den erfahrenen Profis mithalten kann. Und im Juniorenbereich ist er den meisten Mitspielern ohnehin längst enteilt, auch den deutlich älteren: In drei Spielen der U19-Bundesliga hat er bislang zehn Tore geschossen.