BVB: Julian Ryerson kehrt zurück – Konkurrenzkampf nimmt zu

Dortmund Der BVB bereitet sich auf das Heidenheim-Spiel vor. Die Personallage entspannt sich. Felix Nmecha konnte nur laufen

Ganz alleine lief Felix Nmecha am Dienstagvormittag einige Runden über den Rasenplatz im Dortmunder Trainingsgelände, im Hintergrund spielten sich die Kollegen den Ball zu, die Sonne kämpfte sich zaghaft durch die Wolken. Vermutlich hätte Nmecha gerne mitgespielt, doch der Mittelfeldspieler, 22-Jahre alt, kämpft mit einer kleineren Blessur nach dem Unentschieden beim VfL Bochum. Das 1:1 im Derby hat viele enttäuschte Gesichter hinterlassen hat.

Auch Felix Nmecha konnte beim BVB in Bochum nicht überzeugen. Foto: AFP

Dies soll sich am kommenden Freitag ändern, dann empfängt Borussia Dortmund Heidenheim und möchte in dieser Partie die Stimmung drehen. Durch einen Sieg, das geht derzeit bei all den Diskussionen um den trüben Fußball in den ersten beiden Bundesligaspielen unter, kann der BVB zumindest für eine Nacht Tabellenführer werden.

BVB: Giovanni Reyna drängt in die Mannschaft

Und die Personallage entspannt sich, der Konkurrenzkampf nimmt zu.

Hummels und Ryerson kehren zurück

Zwar ist es bei Felix Nmecha, der in Bochum einen Schlag auf die Hüfte bekommen hatte, noch offen, ob es bis Freitag reichen wird. Der angeschlagene Mats Hummels konnte am Dienstag aber wieder mittrainieren, auch Julian Ryerson ist nach seinen Sprunggelenksproblemen zurückgekehrt. Der Außenverteidiger wärmte sich mit den Kollegen auf, absolvierte dann eine individuelle Einheit. Genauso drängt Giovanni Reyna zurück in die Mannschaft, nach seinen vielen, vielen Verletzungen mischte der 20-Jährige am Dienstag mit.

