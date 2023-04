BVB-Profi Julian Brandt verlängert seinen Vertrag bis 2026

Dortmund. Julian Brandt wird Borussia Dortmund langfristig erhalten bleiben. Der Nationalspieler hat seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben verlängert.

Gute Nachrichten für Borussia Dortmund: Julian Brandt hat seinen ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. Das teilte der Bundesligist am Dienstagnachmittag mit. Brandt absolvierte in dieser Saison 25 Spiele in der Bundesliga für den BVB, in denen er acht Treffer erzielte und vier Vorlagen gab. Es ist wohl die beste Saison Brandts in Dortmund, seit er 2019 von Bayer Leverkusen zu den Schwarz-Gelben wechselte. Besonders zu Beginn der Rückrunde zeigte Brandt herausragende Leistungen, hatte großen Anteil am Aufschwung des BVB.

Die vorzeitige Verlängerung mit Brandt ist ein zentraler Bestandteil der mittelfristigen Kaderplanung, über die Sportdirektor Sebastian Kehl sagt: „Wie bereits im Winter angekündigt, kommen wir jetzt in eine Phase, in der wir Zug um Zug Personalentscheidungen treffen und verkünden werden. Julians Unterschrift ist ein erster Schritt in diese Richtung.“ Auch Kehl spricht von einer klaren Leistungssteigerung, die zuletzt bei Brandt zu erkennen war: „Julian hat sich im vergangenen Jahr nochmal enorm weiterentwickelt, ist deutlich fokussierter im Spiel gegen den Ball geworden, bereitet regelmäßig Tore vor und glänzt selbst als Schütze. Sein Gespür für gefährliche Situationen auf dem Rasen, gepaart mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Kreativität, machen ihn zu einem wertvollen Teil unseres Kaders."

Insgesamt absolvierte Brandt bislang 120 Bundesligaspiele für den BVB (23 Tore, 22 Torvorlagen) und 27 Partien in der Champions League (drei Tore, vier Torvorlagen). Der Offensivspieler des BVB fühlt sich in Dortmund weiterhin pudelwohl: „Ich habe auch nach vier Jahren noch an jedem einzelnen Tag großen Spaß daran, Teil genau dieser Mannschaft zu sein, mit diesen Jungs auf dem Platz zu stehen und für diesen hochemotionalen Klub mit seinen außergewöhnlichen Fans Fußball zu spielen. Ehrlich gesagt war das Gefühl, zur rechten Zeit am für mich richtigen Ort zu sein, immer der wichtigste Punkt in meinem Sportlerleben."

