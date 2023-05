BVB im Fernduell gegen FC Bayern: Warum die Ansetzungen am vorletzten Spieltag ärgerlich sind

Essen. Der BVB und der FC Bayern liefern sich ein Fernduell um die Meisterschaft. Am Sonntag könnten die Bayern auf der Couch feiern. Ein Kommentar.

Mal angenommen, Marco Rose wäre am kommenden Samstag seinem früheren Arbeitgeber keine Hilfe und würde mit RB Leipzig beim FC Bayern verlieren. Würde es die Anhänger von Borussia Dortmund, sollte ihr Klub im schlimmsten Fall einen Tag später beim FC Augsburg nicht gewinnen, auch nur minimal besänftigen, dass sich die Münchener Spieler dann angesichts drei Punkten Vorsprung und gravierend besserer Tordifferenz nur daheim auf der Couch über die quasi feststehende Meisterschaft freuen könnten? Also richtig emotionsarm, was man in Dortmund ja qua Geburtsurkunde überhaupt nicht sein darf, ehe man sich das schwarz-gelbe Shirt überstülpt.