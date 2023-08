BVB im DFB-Pokal bei Schott Mainz: Hier gibt’s den Live-Ticker

BVB-Trainer Edin Terzic will mit seinen Dortmundern in die zweite Runde des DFB-Pokals einziehen.

Borussia Dortmund will beim Regionalligisten Schott Mainz das neunte Erstrunden-Aus vermeiden. Debütiert Nmecha? Hier gibt es den Live-Ticker.

Es ist eine Statistik, an die die Verantwortlichen von Borussia Dortmund gar nicht denken wollen: Bereits acht Mal ist der BVB in der Vergangenheit in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Schwarz-Gelben liegen gleichauf mit dem 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt und Hannover 96, noch häufiger hat es nur den Hamburger SV, Werder Bremen (je 12) und den VfB Stuttgart (10) eiskalt zum Auftakt des Pokals erwischt. Damit der BVB nicht den alleinigen vierten Platz in dieser unrühmlichen Rangliste einnimmt, muss die Mannschaft von Trainer Edin Terzic heute (15.30 Uhr) beim Regionalligisten TSV Schott Mainz bestehen. Hier gibt es das Spiel im Live-Ticker zu verfolgen.

Fraglich ist noch, ob Felix Nmecha sein Pflichtspieldebüt für den BVB absolvieren kann. Der bisher teuerste Zugang der Dortmunder in diesem Transfersommer war am Mittwoch im Training leicht umgeknickt. Dass der ehemalige Wolfsburger für seinen neuen Klub aber eine große Bedeutung haben wird in dieser Saison, ist laut Marco Reus (34) sicher: „Er bringt alles mit, um ein sehr, sehr guter Spieler zu werden“, sagte der Ex-Kapitän über den 22 Jahre alten Nmecha, „ich glaube, dass er für uns sehr, sehr wichtig werden wird.“

