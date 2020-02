BVB hofft in Bremen auf Julian Brandts Rückkehr

Dortmund. Nationalspieler Julian Brandt kann beim BVB wieder trainieren und ist eine Option für das Bremen-Spiel. Zwei andere Stars fallen weiter aus.

Mit manchen Problemen schlägt sich Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre sehr gerne herum. Zum Beispiel mit dem, wie er denn Julian Brandt überhaupt einbauen könnte, wenn dieser fit werden sollte für das Bundesligaspiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Denn Emre Can hat ihn im zentralen Mittelfeld sehr gut vertreten, auch die Offensive funktionierte beim 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt und dem 2:1 gegen Paris Saint-Germain ausgezeichnet.

BVB-Trainer Favre zu Brandt: "Wir müssen abwarten"

Aber kann Brandt denn überhaupt schon wieder mitwirken nach seinem Außenband-Anriss? „Wir müssen abwarten“, sagt Favre einen Satz, den er meistens sagt in solchen Fällen.“ Der Nationalspieler habe am Donnerstagvormittag schon „gut trainiert, auch in Duellen. Wir werden sehen, ob er Freitag voll mit der Mannschaft trainieren kann.“ Aber: „Sie dürfen nicht vergessen, dass er zehn Tage lang nichts gemacht hat. Wir werden sehen, ob er bereit ist.“ Wenn Brandt am Freitag mit der Mannschaft trainieren könne, könne er auch spielen – sonst nicht.

Reus und Delaney fallen weiter aus

Damit fehlen nur noch zwei Profis: Marco Reus wegen eines Muskelfaserrisses und Thomas Delaney. Der Däne kann schon seit November wegen einer Sprunggelenksverletzung nicht mitwirken, im Trainingslager in Marbella musste er einen Rückkehrversuch ins Mannschaftstraining abbrechen, weil das Knie schmerzte.

„Ich hoffe, das geht so schnell wie möglich“, sagt Favre auf die Frage, wann eine Rückkehr möglich wäre. „Es ist eine Frage von Tagen, denke ich – hoffe ich.“ Bei der Frage nach der genauen Diagnose bleibt der BVB-Trainer diffus: Es ist ein wenig Sprunggelenk, ein wenig Knie. Er ist noch nicht bei 100 Prozent. Es fehlt sehr wenig, bis er trainieren kann, aber wir müssen noch warten.“

Mit dem Gegner Werder Bremen mag sich Favre öffentlich nicht wirklich auseinandersetzen: „Sie haben Spieler, die gefährlich sind“, sagt der Schweizer, als er nach Milot Rashica gefragt wird. Aber nicht besonders auf ihn. Wir haben Bremen beobachtet, haben ein paar Analysen gemacht. Aber ich will nicht zu viel vom Gegner reden. Wir müssen auf uns schauen.“