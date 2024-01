BVB live: Pavlidis verpasst den Doppelpack, Dortmund harmlos

Marbella. Im ersten Test des Jahres gegen AZ Alkmaar gab es für Borussia Dortmund früh die kalte Dusche. Wie reagiert der BVB? Der Live-Ticker zum Spiel.

15:41: Nächste Riesenchance für Alkmaar! In der Mitte kommt ein Angreifer völlig frei zum Kopfball. Wieder ist es Kobel, der stark rettet.

15:38: Fast das 0:2! Wieder ist es Pavlidis, der plötzlich frei vor Kobel steht. Diesmal behält der Dortmunder Keeper jedoch die Oberhand und fährt das Bein aus.

15:37: Weiter gehts!

BVB nach dem ersten Viertel verdient gegen Alkmaar hinten

15:33: Das wars mit dem ersten Viertel. Nach den ersten 30 Minuten liegt der BVB verdient mit 0:1 zurück. Gleich geht es weiter.

15:27: Brandts Ecke wird zunächst geklärt, doch im Rückraum kommt Jamie Bynoe-Gittens an den Ball. Der Flügelflitzer zieht ab - allerdings weit drüber.

15:26: Vielleicht geht jetzt mal was. Ecke für Borussia Dortmund.

15:23: Bisher hat AZ Alkmaar sich die Führung verdient. Nächste Ecke für die Niederländer, die hinten gut stehen und vorne die besseren Aktionen haben. Beim BVB offenbaren die ersten 20 Minuten gewohnte Probleme. Struktur und Passgenauigkeit fehlen, ebenso die Tiefe im Spiel.

15:16: Nächster Konter für Alkmaar, doch Pavlidis wird nach außen abgedrängt. Seinen zweiten Ball in die Mitte klärt Meunier.

BVB früh gegen Alkmaar hinten: Pavlidis trifft durch Kobels Beine

15:09: Und da ist das 0:1. Über links kommen die Niederländer zu leicht durch. Am Ende taucht der Ex-Bochumer Vangelis Pavlidis frei vor Kobel auf und schiebt die Kugel aus wenigen Metern durch dessen Beine in die Maschen.

15:08: Eine erste Ecke für Borussia Dortmund bringt nichts ein.

15:04: Mit Guille Bueno beginnt ein U23-Spieler auf der Linksverteidigerposition. Edin Terzic gehen die Optionen aus. Marius Wolf fehlt mit einer Atemwegserkrankung, Ramy Bensebaini ist beim Afrika-Cup. Auch Ryerson ist verletzt.

15:02: Los gehts!

15:00 Uhr: Aufstellung Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Süle, Hummels, Guille Bueno - Can, Reyna, Brandt - Malen, Füllkrug, Bynoe-Gittens

Erster Härtetest für den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund: Mit seinen neuen Co-Trainern Nuri Sahin und Sven Bender trifft der BVB heute auf den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar. Anstoß auf dem Trainingsgelände im Banus Football Center im spanischen Marbella ist um 15 Uhr. Es ist das erste Testspiel des BVB im Trainingslager. Am 9. Januar geht es an gleicher Stelle gegen Standard Lüttich (11.00 Uhr). Das erste Bundesligaspiel des Jahres findet am 13. Januar beim SV Darmstadt 98 statt.

+++ Nuri Sahin beim BVB: Die Spieler sind schon begeistert +++

Der BVB wartet in Spanien weiter auf seinen Wunschspieler Jadon Sancho. Auch an diesem Samstag wird es nach Informationen dieser Redaktion wohl nichts mit dem geplanten Transfer von Sancho zum BVB. Klub und Spieler sind sich längst einig, mit Manchester United konnte aber noch keine Einigung erzielt werden. Sancho würde gerne mit einem Privatflieger ins Dortmunder Trainingslager nach Marbella reisen, daraus wird aber noch nichts. Das Testspiel gegen Eredivisie-Klub Alkmaar bestreitet Dortmund daher ohne den Engländer.

BVB gegen AZ Alkmaar: Das Spiel heute im Live-Ticker

Ab 15 Uhr halten wir Sie in diesem Live-Ticker über das BVB-Spiel gegen den Tabellenvierten der ersten niederländischen Liga auf dem Laufenden.

