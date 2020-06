Am Pfingstsonntag gab es reichlich Gründe zum Jubeln: Dem BVB gelangen nach der Pause in Paderborn sechs Treffer.

Dortmund In der Bundesliga trifft der BVB heute auf Hertha BSC. Wir erklären, wie Sie das Spiel live im TV und Stream schauen können.

Spitzenspiel in Dortmund heute trifft der BVB im Signal-Iduna-Park auf Hertha BSC. Will das Team von Trainer Lucien Favre die geringen Hoffnungen auf die Meisterschaft wahren, muss heute ein Sieg gegen die Berliner her.

Anstoß des Spiels ist heute um 18.30 Uhr. In diesem Artikel informieren wir Sie, wie Sie das Spiel des BVB im Live-Stream und TV sehen können. Außerdem zeigen wir Ihnen Anlaufstellen für Live-Ticker.

BVB gegen Hertha: Ort, Datum, Stadion, Anstoß

Begegnung: Borussia Dortmund vs. Hertha BSC

Datum: 06. Juni 2020

06. Juni 2020 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Stadion: Signal-Iduna-Park, Dortmund

BVB gegen Hertha BSC heute live im TV sehen: So geht’s

Fans von Borussia Dortmund und Hertha BSC können das Spitzenspiel heute live im TV sehen. Sky überträgt die Begegnung heute live. Die Vorberichterstattung beginnt um 17.30 Uhr, der Ball im menschenleeren Dortmunder Stadion rollt dann ab 18.30 Uhr.

Um das Spiel zwischen Hertha und dem BVB im heute live im TV zu sehen, müssen Sie allerdings Abonnent von Sky sein und das Bundesliga-Paket im Abo haben. Das kostet Sie aktuell mindestens 24,99 Euro pro Monat. Alle Infos rund um die Sky-Pakete entnehmen Sie am besten der Homepage des Pay-TV-Senders.

Wird BVB gegen Hertha heute live im Free-TV übertragen?

Gerade jetzt, wo aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie keine Fans in die Stadion dürfen, ist das Interesse nach der TV-Übertragung der Bundesliga riesig. Auch deshalb zeigte Sky an den ersten beiden Spieltagen der Bundesliga die Samstagskonferenz live im Free-TV – doch dieser Service ist nun vorbei.

Auf Bundesligaspiele im Free-TV müssen die Fans seitdem leider verzichten. So wird auch Borussia Dortmund gegen Hertha BSC heute exklusiv bei Sky zu sehen sein.

BVB gegen Hertha heute im Live-Stream sehen: So geht’s

Das Spiel zwischen dem BVB und Hertha BSC wird heute auch im Live-Stream zu sehen sein – allerdings auch ausschließlich für Kunden von Sky. Dabei gibt es zwei Alternativen: Sky-Go und das Sky-Ticket.

Auf Sky-Go können alle Abonnenten des Pay-TV-Anbieters zugreifen. Haben Sie das Bundesliga-Paket abonniert, können Sie hier parallel zur Übertragung im TV auch alle Inhalte auf Ihren mobilen Geräten schauen. Möglich ist das über die Sky-Go-App, die in allen gängigen Stores zum Download bereitsteht.

Mit dem Sky-Ticket können auch Fans die Spiele der Bundesliga live sehen, die kein Sky-Abo besitzen. So können Sie etwa mit dem End of the Season Ticket für 34,99 Euro alle Spiele der restlichen Bundesligasaison sehen, die Sky live im Programm hat. Aber Vorsicht: Der Pay-TV-Anbieter zeigt nicht alle Spiele. Auch Amazon Prime und DAZN haben einige Begegnungen exklusiv im Programm. BVB gegen Hertha läuft allerdings exklusiv bei Sky.

BVB gegen Hertha im Live-Ticker

Fans, die das Spiel zwischen Dortmund und Hertha BSC heute nicht live im TV oder Live-Stream sehen, können auf die zahlreichen Live-Ticker im Netz zugreifen. Auch wir bei Funke Sport bieten einen solchen Ticker kostenlos auf unserer Seite an.

Dort werden sie blitzschnell über alle aktuellen Ereignisse aus dem Dortmunder Stadion informiert – seien es Tore, Großchancen oder Schiedsrichterentscheidungen. Sie finden Ihn hier.