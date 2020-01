Borussia Dortmund möchte mit Blick auf Youssoufa Moukoko, dass Top-Talente eher in der Bundesliga eingesetzt werden können. Ein Kommentar.

BVB hat recht: Senkung der Altersgrenze ist überfällig

Um den Wandel des professionellen Fußballs in den letzten Jahrzehnten zu realisieren, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit. Der jüngste Spieler im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die WM 1998 war Jens Jeremies. Der frühere Abräumer der Bayern war zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt. Heute würde ein Spieler in diesem Alter zu den erfahrenen Akteuren eines Kaders gehören.

Im Fußball gibt es längst eine neue Zeitrechnung. Ein Profifußballer, der früher seinen 30. Geburtstag feierte, hatte noch einige gute Jahre vor sich. Ob das nun auf Spieler wie Marco Reus oder Mats Hummels zutrifft, darf zumindest bezweifelt werden. Karrieren von Profis mit großen Namen wie Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger endeten früher, als es viele Fans der beiden Stars erhofft hätten. Heute spielen 19-Jährige wie Haaland schon wichtige Rollen Die Altersstruktur wurde grundlegend geändert. Teenager wie der neue BVB-Star Erling Haaland (19) spielen schon in jungen Jahren eine wichtige Rolle bei ihren Vereinen. Weil sie dazu in der Lage sind. Das liegt daran, dass jugendliche Fußballer in Zeiten von Nachwuchsleistungszentren besser ausgebildet werden und eher für den Sprung in den Profibereich bereit sind als noch vor 20 Jahren. Der Nachteil dieser Entwicklung ist, dass die frühzeitige körperliche und mentale Belastung Karrieren schneller enden lässt. Im internationalen Fußball ist es keine Seltenheit mehr, dass auch 16-Jährige bei den Profis mitspielen. Dieser Entwicklung darf sich der DFB nicht verschließen. Eine Senkung der Altersgrenze für Einsätze in der Bundesliga auf 16 Jahre ist überfällig. Ausnahmetalente wie der Dortmunder Youssoufa Moukoko (15) könnten sonst nach England oder Spanien wechseln.

Warum der BVB die Altersgrenze für Profis senken will Eine wichtige Rolle nimmt dabei die wachsende Fürsorgepflicht der Vereine ein. Warnende Beispiele gibt es genug. Denn die Verlockungen im Millionen-Geschäft Fußball bergen auch viele Gefahren.