Slaven Stanic soll in einer BVB-Loge harsche Kritik an Trainer Edin Terzic geäußert haben. Nun muss er den Klub verlassen.

Dortmund Beim BVB hat es intern Ärger gegeben und das bleibt nicht ohne Folgen. Kehl-Assistent Slaven Stanic hat seinen Job in Dortmund verloren.

Slaven Stanic, seit diesem Sommer Koordinator Sport beim BVB, muss den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund verlassen. Die Trennung des Assistenten von Sportdirektor Sebastian Kehl hat der BVB am Dienstagnachmittag bestätigt.

„Slaven Stanic ist mit einem großen Fußballnetzwerk und viel Erfahrung auf unterschiedlichen Gebieten des Profisports im Sommer zu uns gewechselt. Intensive Gespräche in den vergangenen Tagen haben jedoch dazu geführt, dass wir einvernehmlich entschieden haben, fortan getrennte Wege zu gehen. Wir gehen im Guten auseinander, wünschen Slaven für seine private und berufliche Zukunft nur das Beste“, wird Sportdirektor Sebastian Kehl zitiert.

BVB: Öffentliche Kritik an Edin Terzic Auslöser für Trennung

Ganz so harmonisch lief es zwischen Stanic und dem BVB in den vergangenen Wochen aber nicht. Nach Sky-Informationen hatte der Koordinator Sport Anfang Oktober nach dem Abpfiff des Champions-League-Heimspiels gegen Mailand (0:0) in einer Loge des Dortmunder Stadions harsche Kritik an Trainer Edin Terzic geäußert und sich deshalb den Unmut der Vereinsführung zugezogen haben. Das deckt sich mit Informationen dieser Redaktionen. Mindestens einmal soll Stanic im öffentlichen Raum abfällig über den Dortmunder Trainer gesprochen haben.

Slaven Stanic wurde im Sommer beim BVB eingestellt

Die Borussia wollte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den ersten Medienberichten äußern. Am Dienstagnachmittag folgte dann aber die Bestätigung, nachdem mehrere Medien über das bevorstehende Aus von Stanic berichtet hatten. Der frühere Zweitliga-Profi Stanic war im vergangenen Sommer auf Empfehlung von Kehl eingestellt worden und sollte eine Schnittstelle zwischen den Verantwortlichen und der Mannschaft sein. Nach wenigen Monaten ist das Experiment aber gescheitert. Stanic muss sich einen neuen Job suchen. (fs mit dpa)

