BVB gegen Schalke heute live im TV, Stream und Ticker: Alles zur Übertragung

Dortmund. Der BVB trifft heute im Revierderby auf den Erzrivalen Schalke 04. Wie erklären, wie sie das Spiel heute live im TV und Stream verfolgen können.

Es ist wieder Derby-Zeit im Revier. Erstmals seit dem Wiederaufstieg des FC Schalke 04 kommt es in der Bundesliga wieder zum emotionalsten deutschen Fußball-Derby bei Borussia Dortmund - und zum ersten Mal seit fast drei Jahren werden am Samstag (15.30 Uhr) wieder Fans dabei sein.

„Wir wissen, was für ein besonderer Tag das für alle Borussen ist“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic und stellte klar: „In meinem Leben als Trainer würde es nichts Schlimmeres geben, als dem Schalker Trainer zum Sieg gratulieren zu müssen.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem BVB und Schalke 04 heute live im TV und Live-Stream sehen können.

BVB gegen Schalke heute live im TV: Die Rahmendaten zum Revierderby

Begegnung: Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04

Anstoß: 10. September, 15:30 Uhr

Stadion: Signal-Iduna-Park, Dortmund

TV-Übertragung: Sky

Die Schalker gehen ebenfalls mutig in das Derby. Auch wenn wegen der Fluktuation nach dem Abstieg 2021 kaum ein Spieler über Derby-Erfahrung verfügt. „Unsere Mannschaft ist neugierig und geht es mit positiver Emotion an. Wir freuen uns extrem auf dieses Derby und wollen mal richtig einen rocken“, sagte Trainer Frank Kramer.

Trainer Edin Terzic trifft heute mit dem BVB im Revierderby auf Schalke 04. Foto: firo

Wo läuft BVB gegen Schalke heute live im TV?

Das Revierderby BVB gegen Schalke wird nicht im Free-TV übertragen. Auch an diesem Samstag wird die Bundesliga nur live im Pay-TV bei Sky zu sehen sein. Das gilt sowohl für die TV-Übertragung des Derbys als auch für den Live-Stream bei Sky Go und Sky Wow.

BVB gegen Schalke heute im Live-Ticker

BVB gegen Schalke: Wer ist heute Favorit?

Borussia Dortmund geht bei der Rückkehr des Revierderbys in der Fußball-Bundesliga als haushoher Favorit in die Partie. Gewinnt der BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sein Heimspiel gegen Schalke 04, zahlt der Sportwettenanbieter bwin gerade einmal das 1,38-fache des Einsatzes zurück. Für einen Erfolg der Knappen liegt die Quote bei 7,00.

Noch klarer favorisiert ist am 7. Spieltag lediglich Bayern München. Für einen Sieg des Rekordmeisters gegen den FC Augsburg gibt es nur das 1,15-fache des Einsatzes.

