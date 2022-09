BVB gegen Schalke: Polizei zieht Bilanz - Junge verletzt, Strafanzeigen wegen Körperverletzung

Dortmund. Zum 99. Mal trafen der BVB und Schalke am Samstag in der Fußball-Bundesliga aufeinander. Die Polizei Dortmund zieht ein erstes Einsatz-Fazit.

Es war das erste Derby seit mehr als anderthalb Jahren - und das erste seit fast genau drei Jahren mit Zuschauern. Der BVB hat sich am Samstag mit 1:0 (0:0) gegen Schalke 04 durchgesetzt. In diesem Liveblog berichten wir über das Revierderby in Dortmund.

Die Dortmunder Polizei hat ein erstes Fazit nach dem Spiel gezogen. Probleme und Verzögerungen bei den Einlasskontrollen wurden eingeräumt, nach der Begegnung sei es zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen Fans beider Vereine gekommen.

BVB gegen Schalke: Fazit der Polizei Dortmund

Probleme gab es vor dem Spiel BVB gegen Schalke für alle Autofahrer. Aufgrund des Messegeschehens in den Westfalenhallen und dem Anreiseverkehr zum Revierderby kam es rund um den Signal-Iduna-Park zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Dem Prinzip der Trennung der rivalisierenden Fanlager folgend verzögerten Einsatzkräfte der Polizei den Zugang der Gästefans vom Wirtschaftsweg auf die Strobelallee. "Dies führte zu kleineren Auseinandersetzungen von Angehörigen unterschiedlicher Fangruppierungen des FC Schalke 04 mit den dort eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Hierbei gab es auf beiden Seiten keine Verletzten", heißt es im Bericht der Polizei Dortmund.

Die Polizei war am Samstag in Dortmund mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Ralf Rottmann / ffs

Das weitere Fazit der Dortmunder Polizei: "Im Stadion selbst versuchten Anhänger des FC Schalke 04 ein Tor zu durchbrechen, was durch Einsatzkräfte der Dortmunder Polizei unterbunden werden konnte. Auch ein Blockwechsel von drei Personen wurde verhindert. Bei ihrer Durchsuchung stellten die Beamten Betäubungsmittel sicher. Darüber hinaus fertigten die Einsatzkräfte eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, da im Stadion ein Dortmund und Schalke-Fan körperlich aneinander gerieten. Auch auf der Anreise kam es zu einer Ingewahrsamnahme eines stark alkoholisierten 25-jährigen Anhängers des FC Schalke 04. Nach Ausnüchterung wurde er um 19 Uhr aus dem Gewahrsam entlassen.

99. Revierderby verläuft weitestgehend friedlich: Verzögerungen bei den Einlasskontrollen und kleinere Auseinandersetzungen in der Nachspielphase. Weitere Informationen finden Sie hier: https://t.co/Ct9VxG6a79 pic.twitter.com/eTgCuJQKN2 — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) September 17, 2022

In der Nachspielphase kam es dann zu kleineren gewaltsamen Auseinandersetzungen der rivalisierenden Fanlager, bei denen die Einsatzkräfte auch körperliche Gewalt anwenden mussten, um diese zu unterbinden. So kam es seitens der Gästefans zu Becherwürfen auf Einsatzkräfte, die jedoch unverletzt blieben. Darüber hinaus vermischten sich im Bereich des Stadionvorplatzes die Fans, da Anhänger des BVB zur schnelleren Fortbewegung offensichtlich Zäune überkletterten.

Hierbei kam es zu massiven Provokationen zwischen den Dortmunder und Schalker Fußballanhängern, die vereinzelnd in körperlichen Auseinandersetzungen mündeten. Durch starke Polizeipräsenz konnte die Situation schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine endgültige Bilanzierung der getroffenen polizeilichen Maßnahmen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich."

Die Bundespolizei berichtete zuvor von einem verletzten Jungen (12), der von einem Schalke-Fan mit einer Glasflasche im Gesicht getroffen wurde.

19:40 Uhr: Das sagen die Schalke-Verantwortlichen zur Mauer-Taktik

18:55 Uhr: Schalke-Fans reisen zurück.

Für die Fans von @s04 fahren folgende Zusatzzüge nach #Gelsenkirchen vom Gleis 26

18:28 Uhr und

19:07 Uhr



Die #Bundespolizei begleitet die Fans zum Bahnsteig.

*RO pic.twitter.com/cTBnWkKKwM — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) September 17, 2022

18:10 Uhr: Die Bundespolizei stellte vor dem Derby zwischen dem BVB und Schalke einige Straftaten fest. Aus einem Zug mit Schalke-Fans flog eine Glasflasche. Diese traf einen 12-jährigen Jungen im Gesicht. Bundespolizisten, die sich im Zug befanden, stellten den Mann aus Gelsenkirchen. Der Anhänger des FC Schalke 04 gab die Tat vor Ort zu und entschuldigte sich unverzüglich bei dem Jungen aus Castrop-Rauxel. Dieser musste mit dem Verdacht des Nasenbeinbruchs ein Krankenhaus aufsuchen. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Fan.

Nachdem die Entlastungszüge mit circa 1400 Fans aus Gelsenkirchen den Dortmunder Hauptbahnhof erreicht hatten, stellten Bundespolizisten darin mehrere Sachbeschädigungen fest. Das Protokoll: "In einem Zug wurde die Deckenverkleidung beschädigt. Teile dieser sind herausgebrochen worden. Zudem war die Scheibe einer Tür defekt. Unbekannte hatten den Zug auf der Hinfahrt mit bisher unbekannten Gegenständen beworfen, wobei die Scheibe zersplitterte. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen."

Weitere nennenswerte Vorkommnisse stellte die Bundespolizei, rund um das Fußballspiel in ihrem Zuständigkeitsbereich, bislang nicht fest.

BVB gegen Schalke: Der Kommentar zum Dortmunder Derbysieg

17:45 Uhr: Der BVB gewinnt dank Joker Moukoko und einer sicheren Defensive. Unsere BVB-Einzelkritik.

17:30 Uhr: Die Schalke-Offensive um Torjäger Simon Terodde enttäuscht im Derby auf ganzer Linie. Unsere Schalke-Einzelkritik.

17:26 Uhr: Der BVB schlägt Schalke 04 am Ende verdient mit 1:0 (0:0). Unseren Spielbericht gibt es hier.

16:10 Uhr: Die Bundespolizei NRW meldet mehrere Sachbeschädigungen in einem der Sonderzüge, den Schalke-Fans zur Derby-Anreise genutzt haben.

16:07 Uhr: Auch Schalke-Fans zünden Pyrotechnik - kurz nach Eintreffen der Ultras.

16:05 Uhr: Drama um BVB-Kapitän Marco Reus. Der BVB-Kapitän muss verletzt raus, wird vom Platz getragen. Schalke-Fans singen: "Auf Wiedersehen".

15:45 Uhr: Erst 17 Minuten nach dem Anpfiff betreten die Ultras Gelsenkirchen den Gästeblock im Signal-Iduna-Park.

15:28 Uhr: Pyrotechnik auf der Südtribüne gezündet.

Es qualmt auf der Südtribüne zu Beginn des Derbys BVB gegen Schalke. Foto: AFP

Auf der Dortmunder Südtribüne wurde vor dem Derby BVB gegen Schalke massiv Pyrotechnik gezündet. Foto: firo

15:13 Uhr: Provokationen vor dem Derby. Die Schalke-Fans müssen sich einiges anhören.

15:01 Uhr: Die Stimmung kippt. Das Einlass-Konzept geht nicht auf, es gibt massive Probleme vor dem Stadion. Schalke-Fans wüten, einige bedrängen und bepöbeln Polizeibeamte.

14:58 Uhr:

Live aus Dortmund: Große Probleme beim Einlass - Wütende #Schalke-Fans beleidigen und bedrängen Polizisten. #BVBS04 pic.twitter.com/YwQJuK1PGe — Funke Sport (@FunkeSport) September 17, 2022

14:55 Uhr: Große Schlangen vor dem Stadion: Das Einlass-Konzept ist gescheitert.

BVB- und Schalke-Fans mussten vor dem Derby viel Geduld aufbringen. Foto: firo

14:44 Uhr: Bei der Anreise haben wohl doch einige Schalker Probleme. Die Fans mussten am Dortmunder Hauptbahnhof lange warten, hunderte Meter vor dem Stadion ebenso. Die Stimmung ist angespannt.

Große Schlangen vor dem Stadion. Viele Schalke-Fans müssen warten, um das Derby beim BVB zu sehen. Foto: AFP

14:35 Uhr: Und das ist die Startelf der Schalker!

14:33 Uhr: Mit dieser Mannschaft geht der BVB in die Partie:

14:15 Uhr: Außerhalb des Stadions ist es weiterhin entspannt. Im Stadion wird es langsam ernster: In wenigen Minuten dürften die Aufstellungen beider Mannschaften kommen.

14:10 Uhr: Der Fanmarsch in Dortmund:

Tausende BVB-Fans marschieren durch Dortmund zum Derby gegen Schalke. Foto: ffs

13:55 Uhr: Die Fans des BVB sind beinahe am Stadion angekommen. Es wird sich noch einmal lautstark auf das Spiel eingestimmt.

Auf allen Straßen im Bereich des Signal Iduna Parks kommt es im Moment auf Grund des Anreiseverkehrs zum Derby zu massiven Verkehrsstörungen. Bitte umfahren Sie den Bereich großräumig und planen Sie etwas mehr Zeit ein. #BVBS04 #Dortmund #Polizei — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) September 17, 2022

13:47 Uhr: Neues vom Fanmarsch der BVB-Fans: Wie die Bundespolizei berichtet, biegen die Fans demnächst von der Wittekindstraße in Richtung Stadion ein. Der Wall ist wieder frei befahrbar - auf der Hohen Straße liegen viele Glasscherben.

13:37 Uhr: Generell ist zu sagen: Während der Fanmarsch noch unterwegs ist, gibt es vor dem Stadion von den gegnerischen Fangruppierungen kaum Pöbeleien. Auch die Polizei tritt nicht so deutlich in Erscheinung, wie es schon in der Vergangenheit beim Revier-Derby der Fall gewesen ist: Es gibt weniger Absperrungen.

13:26 Uhr: Der Fanmarsch der BVB-Fans hat sich mittlerweile in Bewegung gesetzt.

13:24 Uhr: Bis dato ist es rund ums Stadion aber ruhig und entspannt.

13:19 Uhr: An der Haltestelle Signal-Iduna-Park herrscht Optimismus bei den BVB-Fans. Am Kiosk vor dem Bahnhof läuft "We are the champions".

13:18 Uhr: Schalke ist in jedem Fall im Stadion des BVB angekommen.

13:04 Uhr: Die ersten Schalker Fans trudeln langsam auch am Dortmunder Hauptbahnhof ein.

12:39 Uhr: Logistisch stellt die Partie zwischen dem BVB und Schalke auch die Bundespolizei sowie den Bahnverkehr vor Herausforderungen. Am Gelsenkirchener Hauptbahnhof werden derzeit zwei Gleise gesperrt.

Sobald der erste zusätzliche im #Hbf #Gelsenkirchen zum #Derby #BVBS04 abgefahren ist, wird die #Bundespolizei die Aufgänge zu dem Bahnsteig zu den Gleisen 8 und 25 wieder freigeben.



*BA https://t.co/Vm8xILrwgj — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) September 17, 2022

12:22 Uhr: Auch auf die Dortmunder Polizei wird heute jede Menge Arbeit zukommen.

Wir begleiten den heutigen Spieltag #BVB09 - #S04 in der Fußball Bundesliga für Sie. Auf unseren Social-Media-Kanälen halten wir Sie mit aktuellen Informationen auf dem Laufenden.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und ein spannendes Spiel.#Polizei #Dortmund #BVBS04 pic.twitter.com/OQCuwq8qlD — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) September 17, 2022

11:38 Uhr: Rund vier Stunden vor dem Anpfiff lohnt es sich noch einmal, auf das gestrige öffentliche Training der Schalker zurückzublicken. Im Parkstadion hatten sich zahlreiche S04-Anhänger versammelt, um die Mannschaft vor dem Prestige-Duell noch einmal zu pushen.

11 Uhr: Die Dortmunder Ultra-Gruppierung "The Unity" hatte dazu aufgerufen, ab 11 Uhr zum Alten Markt zu kommen. Hier soll später auch den Fanmarsch starten.

Im Signal-Iduna-Park in Dortmund findet heute das 99. Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04 statt. Foto: firo

10:37 Uhr: Ob Kenan Karaman heute sein Startelf-Debüt für Schalke feiert? Das ist noch unklar. Der 28-Jährige musste am Freitag aber eine bittere Nachricht verkraften: Er ist erneut nicht für die türkische Nationalmannschaft nominiert worden.

10:23 Uhr: Emotionales Video? Das kann der BVB auch. Mit den besten Derby-Szenen aus Dortmunder Sicht der letzten Jahre stimmte der Klub seine Fans an.

FORZA BVB! SCHWARZ UND GELB ALLEZ! pic.twitter.com/jMG0uNsouu — Borussia Dortmund (@BVB) September 17, 2022

10:20 Uhr: Beide Vereine sind in jedem Fall heiß auf den Spieltag. Schalke feuerte seine Anhänger am Samstagvormittag mit einem emotionalen Video an.

10:15 Uhr: Noch ist ja etwas Zeit, bis es wirklich losgeht. Grund genug, einmal auf die gegenläufige Entwicklung der beiden Revier-Rivalen in den letzten zehn Jahren zu blicken. Denn während das Derby einst eines auf Augenhöhe war, phasenweise Schalke sogar die Nase vorn hatte, sind die Unterschiede gegenwärtig so groß wie nie. Einen Streifzug durch die letzten Jahre lesen Sie hier.

10:05 Uhr: Guten Morgen! In einigen Stunden beginnt das Revier-Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Wir halten Sie im Blog auf dem Laufenden - über all das, was im und um das Stadion passiert.

Schalke-Trainer Frank Kramer versammelt seine Mannschaft vor dem Revierderby beim BVB. Foto: firo

Sportlich ist die Favoritenrolle eigentlich klar verteilt. Doch der BVB hat mit dem 0:3 in Leipzig nach schwacher Leistung und dem 1:2 bei Manchester City trotz starker Vorstellung eine komplizierte Woche hinter sich. Und Schalke kommt mit der Erfahrung des erlösenden 3:1 im kleinen Derby gegen den VfL Bochum. Schalke-Trainer Frank Kramer hat auch schon angekündigt, dass sein Team mutig auftreten wird.

BVB gegen Schalke heute live: Die Rahmendaten zum Revierderby

Begegnung: Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04

Anstoß: 10. September, 15:30 Uhr

Stadion: Signal-Iduna-Park, Dortmund

TV-Übertragung: Sky

BVB gegen Schalke: Parkplatz-Chaos beim Revierderby droht

Fans beider Vereine wird eine Anreise mit der Bahn empfohlen. Wer sich für das Auto entscheidet, sollte früh losfahren. Wegen einer Messe sind die Parkplätze an den Westfalenhallen nicht für Stadionbesucher freigegeben. Für Schalke-Fans wird der Parkplatz D1 freigehalten, die Parkgebühr beträgt sieben Euro. Die Schalker Fanbeauftragten raten dringend davon ab, ohne Ticket anzureisen. Alle Gästekarten sind ausverkauft, Tageskassen in Dortmund werden nicht mehr geöffnet.

Eine Alternative ist der Parkplatz Otto-Hahn-Straße an der Uni: Von hier pendelt an Spieltagen ein Shuttle-Bus. Zudem hat die Stadt rund 3000 Plätze auf Park&Ride-Parkplätzen. Hier eine Übersicht über alle P&R-Flächen.

BVB gegen Schalke: Mehr News zum Derby

Wo treffen sich die BVB-Fans in Dortmund?

Viele Fans (oft beider Teams) treffen sich auf dem Alten Markt in der Dortmunder Innenstadt. In den vielen Kneipen ringsum fließt dann schon das ein oder andere Bier. Für Samstag haben die Ultras von "The Unity" sogar gezielt dazu aufgerufen, um 11 Uhr zum Alten Markt zu kommen. Dort startet später der Fanmarsch. Zuerst war das Treffen für den Friedensplatz geplant – aber dort laufen schon die Vorbereitungen für die Museumsnacht

Eine störende Baustelle gibt es ebenfalls. Die Strobelallee direkt am Stadion wird komplett umgebaut. Die Zufahrt zum Rabenloh ist eingeschränkt, ein schneller Drop-Off ist gegebenenfalls nicht möglich. Die Zufahrt zum Parkplatz ist frei.

Anreiseplan für S04-Fans zum Derby in Dortmund Foto: Polizei Dortmund

BVB gegen Schalke: Die Polizei ist vorbereitet

Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange möchte keine Gewalt beim Revierderby sehen und droht möglichen Randalierern. „Wir werden konsequent gegen diejenigen vorgehen, die die öffentliche Sicherheit im Rahmen dieses Fußballspiels gefährden könnten. Im Vordergrund müssen am Samstag der Sport und die Sicherheit stehen.“

Lange setze auch darauf, dass sich die Fans kooperativ verhalten. „Gleichzeitig habe ich volles Vertrauen in meine Einsatzkräfte. Unser Einsatzkonzept hat sich schon bei den letzten Derbys stets bewährt.“ Die Dortmunder Polizei werde mit einer vierstelligen Zahl an Beamten im Einsatz sein, wie es von Seiten der Behörde auf Nachfrage hieß. Im Veranstaltungsbereich herrscht ab 12:30 Uhr ein Glasflaschenverbot, Pyrotechnik ist im gesamten Stadtgebiet und im Stadion verboten.

BVB gegen Schalke: Wir diskutieren im Podcast über das Revierderby

Fußball inside: Der Experten-Talk Fußball inside: Der Experten-Talk Video: WAZ Sport / Martin Herms

