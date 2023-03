BVB gegen RB Leipzig: Zwei Verletzte bei Pyro-Aktion

Dortmund. Während des Spiels zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig wurde am Freitag Pyrotechnik im Gästeblock gezündet. Zwei Personen wurden verletzt.

Beim Abbrennen von Pyrotechnik im Block von RB Leipzig sind zwei Fans während des Bundesliga-Spiels in Dortmund verletzt worden. Das teilte der Club am Montag mit und kündigte zudem Konsequenzen an. Vor Beginn der zweiten Halbzeit waren am vergangenen Freitag rund 20 bengalische Feuer gezündet worden. Mehr als 2500 Fans hatten Leipzig zum mit 1:2 verlorenen Spiel beim BVB begleitet.

#RBLeipzig verurteilt den Pyrotechnik-Einsatz zum Auswärtsspiel beim @BVB, arbeitet die Vorfälle auf und wird zeitnah alle rechtlichen und internen Schritte vollziehen. — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 6, 2023

„RB Leipzig wird sehr zeitnah alle rechtlichen und internen Schritte, wie Haus- und bundesweite Stadionverbote sowie Umlagen möglicher Geldstrafen, vollziehen“, sagte RB-Funktionär Ulrich Wolter. Man arbeitete an der Identifizierung der Täter. Geschäftsführer Johann Plenge ergänzte: „Wir haben in der Vergangenheit keinerlei Toleranz beim Einsatz von Pyrotechnik gezeigt und werden das auch in Zukunft nicht tun.“ Der Einsatz von Pyrotechnik in einem voll besetzten Fanblock sei gefährlich und niemals akzeptabel.

Mehr BVB-News

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB