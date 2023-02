BVB gegen Freiburg: Das bedeutet die Delle im Mittelkreis

Dortmund. Vor dem Dortmunder Heimspiel gegen Freiburg sorgt der Mittelkreis für Verwunderung. Die Aktion soll auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen.

Verwunderung bei den Fans im Signal-Iduna-Park. Der Mittelkreis auf dem Rasen sieht vor der Partie zwischen Borussia Dortund und den SC Freiburg anders als gewohnt aus. Eine deutlich sichtbare Delle ist am Kreis zu erkennen.

BVB-Aktion am Weltkrebstag

„Nein, da hat sich keiner Verfahren“, klärt Kommentator Frank Buschmann bei Sky auf. Es sei vielmehr eine Aktion, die für Aufmerksamkeit sorgen und auf das Thema Hodenkrebs hinweisen soll. „Ein Griff ist die beste Verteidigung“, twitterte der BVB dazu und erklärt:

„Wir nutzen #BVBSCF am Weltkrebstag auch dafür, um auf die Früherkennung und Behandlung von Hodenkrebs aufmerksam zu machen. Geht regelmäßig zur Krebs-Früherkennung! Das kann Leben retten.“

Matte weg, Spray drauf - ein Griff ist die beste Verteidigung! #Weltkrebstag pic.twitter.com/KGKmDFfHQs — Borussia Dortmund (@BVB) February 4, 2023

Dass der BVB besonders auf das Thema Hodenkrebs hinweist, ist nicht verwunderlich. Durch die Erkrankung von BVB-Profi Sébastien Haller ist die Krankheit Hodenkrebs in der jüngeren Vergangenheit auch in Dortmund in den Fokus gerückt. Vor dem Spiel zwischen dem BVB und Freiburg wurde der Mittelkreis im Signal-Iduna-Park darum um eine Auswölbung ergänzt, die symbolisch für einen Hodentumor stehen soll.

„Allein in Deutschland erkranken an diesem bösartigen Tumor, der vor allem im Alter zwischen 20 und 40 Jahren auftritt, jedes Jahr rund 4000 Männer“, schreibt der BVB auf seiner Homepage. Krebs und insbesondere Hodenkrebs, sei ein Tabu-Thema, über das in der Gesellschaft – und gerade unter Männern – wenig gesprochen und aufgeklärt würde. „Damit dieses wichtige Thema im Blickfeld bleibt und Männer für die Krankheit, deren frühe Erkennung und Behandlung sensibilisiert werden, stellt Borussia Dortmund im Rahmen des Heimspiels gegen den SC Freiburg die Krankheit mit besonderen Aktionen in den Mittelpunkt.“

BVB-Stürmer Sébastien Haller: "Geht zur Früherkennung"

Der inzwischen von seiner Hodenkrebs-Erkrankung genesene BVB-Stürmer Sébastien Haller ergänzt: „Wir wollen diesen Tag nutzen, um Eure Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Thema zu lenken. Geht zur Krebs-Vorsorgeuntersuchung und macht das regelmäßig. Das kann Leben retten.“

